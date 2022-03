Acht Meppener positiv getestet - Duisburg-Spiel aktuell nicht gefährdet

Acht Spieler des SV Meppen wurden positiv auf das Coronavirus getestet, das Spiel am Montag (19 Uhr) gegen Duisburg sei aber "Stand jetzt nicht gefährdet".

Das gab der Verein am Sonntagvormittag bekannt, nachdem die regelmäßigen PCR-Tests der letzten Tage die positiven Befunde ergeben hatten. Alle Betroffenen hätten sich in häusliche Isolation begeben. Um welche Spieler es sich dabei handelt, teilten die Meppener zunächst nicht mit. Die negativ getesteten Spieler trainierten am Sonntagvormittag gemeinsam.

In der Drittliga-Tabelle steht der SV Meppen aktuell auf Rang elf. Mit nur vier Punkten aus den vergangenen neun Spielen verlor er zuletzt den Anschluss ans Aufstiegsrennen. Der Rückstand auf den dritten Platz beträgt elf Punkte, der Vorsprung auf die Abstiegszone 13 Zähler.