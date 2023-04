Acht Bayern-Profis, deren Zukunft offen ist

Im Sommer könnte dem FC Bayern ein größerer personeller Umbruch bevorstehen. Wer den Rekordmeister verlassen könnte - ein Überblick.

Die Sommer-Transferphase 2022 galt beim FC Bayern als grandios, heute weiß man, dass sie das tatsächlich gar nicht war. Und so könnte dem deutschen Rekordmeister nicht nur ein titelloser Mai, sondern auch ein größerer Kader-Umbruch bevorstehen. Einige Spieler wollen, andere sollen weg, um Einnahmen zu generieren. Bei diesen acht aktuellen Profis ist die Zukunft offen:

Sadio Mané (31): Der Senegalese, vor der Saison mit großem Getöse vom FC Liverpool verpflichtet und von den Bayern-Bossen als "Weltstar" angepriesen, hat in München nie zu seiner Form gefunden und zudem spätestens nach dem Schlag gegen Leroy Sané nach dem Champions-League-Viertelfinalhinspiel bei Manchester City (0:3) total an Standing in der Kabine verloren. Inzwischen wird trotz eines Vertrags bis 2025 nach einem Abnehmer gesucht.

Serge Gnabry (27): Der Nationalspieler, der im vergangenen Juli bis 2026 verlängert hatte, wirkt seit Jahresbeginn etwas fremd beim FC Bayern. Auf dem Flügel haben Kingsley Coman und Leroy Sané die Nase vorn, für den Sturm soll definitiv ein Neuer kommen. Daher wäre auch Gnabry ein Abgabekandidat.

Gehen Mazraoui und Gravenberch schon wieder?

Noussair Mazraoui (25): Der Außenverteidiger, der sich nach einer Herzbeutel-Entzündung zurückgekämpft hat, kam unter Trainer Thomas Tuchel erst zu zwei Einwechslungen und erklärte unlängst bereits, dass er sich "vergessen" fühle und einen Abschied nicht ausschließe. Sein Vertrag läuft eigentlich noch bis 2026.

Ryan Gravenberch (20): Der sogar bis 2027 gebundene Mittelfeldspieler war wie Mazraoui im Sommer von Ajax Amsterdam gekommen und ist ebenfalls nicht zufrieden mit seinen Einsatzzeiten (ein Startelfeinsatz, 18 Einwechslungen in der Liga). Gut möglich, dass auch er sich mit anderen Klubs beschäftigt. Unter anderem wird der Niederländer mit dem FC Liverpool in Verbindung gebracht.

Mathys Tel (18): Beim hochtalentierten Youngster wird es Überlegungen geben, ihn womöglich auszuleihen, um seine Entwicklung zu fördern. Ein weiteres Jahr hinter einem neuen Stürmer, dessen Suche sich nach kicker-Informationen schwierig gestaltet, und Eric Maxim Choupo-Moting wäre ein Hindernis für den jungen Franzosen.

Pavard soll bleiben - was will er?

Benjamin Pavard (27): Tels Landsmann kokettierte immer mal wieder mit einem Abschied, soll aber bleiben. Der FC Bayern würde gerne mit dem Verteidiger, der in den vergangenen Wochen der konstanteste Münchner Profi war, über 2024 hinaus verlängern. Will Pavard auch? Konkrete Gespräche sollen bald geführt werden.

Joao Cancelo (28): Bei der Leihgabe von Manchester City wird vorerst noch abgewartet, Tuchel wird nach dem Saisonendspurt seine sportliche Einschätzung zum Portugiesen abgeben. Würde der Chefcoach für einen Verbleib plädieren, müssten die Bayern-Bosse mit ManCity neu verhandeln. Stand jetzt ist ausgeschlossen, dass die Münchner die festgeschriebene Ablösesumme von 70 Millionen Euro für den Außenverteidiger zahlen.

Yann Sommer (34): Für acht Millionen Euro im Winter aus Gladbach gekommen und mit einem Vertrag bis 2025 ausgestattet, könnte die Zeit des Torhüters in München schon nach wenigen Monaten wieder enden. Weil Manuel Neuer nach seiner Genesung wieder als klare Nummer 1 eingeplant ist und Sommers EM-Teilnahme 2024 als Reservist gefährdet wäre, wäre ein schneller Abschied des Schweizers keine Überraschung.

Zu diesen acht aktuellen Bayern-Profis, deren Zukunft ungewiss ist, kommen noch die Leihspieler, etwa Marcel Sabitzer (29), der nach der Saison von Manchester United zurückkehrt und dessen Kontrakt noch bis 2025 läuft. Nicht zuletzt durch die Ankunft von Landsmann Konrad Laimer (RB Leipzig) wäre dann nach jetzigem Stand Teil eines Überangebots im defensiven Mittelfeld.