Achillessehnen-OP bei Zukic, Muskelbündelriss bei Schiffel: Verletzungspech schlägt beim SSV Reutlingen zu

Erst Corona, nun Verletzungspech: Die schlechten Nachrichten reißen beim SSV Reutlingen 05 nicht ab. Mit Armin Zukic und Tom Schiffel fallen zwei etablierte Kräfte länger aus.

Armin Zukic steht dem SSV Reutlingen 05 in dieser Spielzeit nicht mehr zur Verfügung. Er muss an beiden Achillessehnen operiert werden. Sebastian Baur/SSV Reutlingen 05

Es läuft wahrlich nicht rund beim SSV Reutlingen 05. Erst schlug Corona beim Traditionsklub voll zu - vier Spiele ist man an der Kreuzeiche noch im Rückstand -, anschließend lief es alles andere als gut in der Oberliga Baden-Württemberg, und nun kommt auch noch das Verletzungspech dazu. Auf die gehäuften Corona-Fälle hat der Verein schon reagiert. Unter anderem wird der Vereinsbus mittlerweile vor Auswärtsfahrten mit einer antiviralen Beschichtung besprüht, die die Sicherheit erhöhen und eine potenzielle Ansteckungsgefahr über Oberflächen mindern soll.

Wie es in der Liga weitergeht und ob sich die 05er aus ihrem Loch und dem Tabellenkeller befreien können, werden hingegen freilich die kommenden Wochen bzw. Monate erst zeigen. Fakt ist aber: Es braucht einer Leistungssteigerung - vor allem im Angriffsbereich. Denn mit nur sieben Treffern stellen die Reutlinger aktuell eine der schwächsten Offensiven der Oberliga.

Umso schwerer wiegt da der Ausfall von Armin Zukic. Der Linksfuß klagte schon seit längerem über Probleme in beiden Achillessehnen. Ein MRT lieferte nun Klarheit. Der quirlige Außenbahnspieler wird dem SSV Reutlingen bis Saisonende nicht mehr zur Verfügung stehen. Er muss an beiden Füßen operiert werden. Damit ist der 26-Jährige nach Samuel Mayer, der sich bereits im August noch vor Saisonbeginn das Kreuzband riss, der zweite Langzeit-Ausfall des SSV. Aber nicht nur die beiden genannten fallen länger aus: Mit Rechtsverteidiger Tom Schiffel fehlt Reutlingen noch ein weiterer etablierter Spieler in den kommenden Wochen. Beim 26-Jährigen wurde in einer Kernspintomografie ein Muskelbündelriss diagnostiziert - Ausfallzeit mindestens vier bis Wochen.

Wie gut der SSV Reutlingen 05 die jüngsten Schocknachrichten verdauen kann, wird der Mittwochabend zeigen. Dann ist die Mannschaft von Maik Schütt zu Gast beim SGV Freiberg (Nachholspiel, 5. Spieltag), der zuletzt zwar zweimal nur Remis spielte, seit sieben Begegnungen jedoch ungeschlagen ist. Keine leichte Aufgabe also.