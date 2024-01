Ache sei Dank: Grammozis und der FCK atmen auf

Der 1. FC Kaiserslautern hat seine Talfahrt fürs erste gebremst. Der erste Sieg seit Anfang Oktober verschafft Dimitrios Grammozis etwas Ruhe. Doch der Erfolg ist trügerisch: Viel zu viel hängt von nur einem Spieler ab.

Den Ball im Blick: Ragnar Ache ragt in Kaiserslautern weiter heraus. IMAGO/Thomas Frey

Jean Zimmer ahnte es als erstes. Die Flanke von Richmond Tachie segelte noch durch den Strafraum, da riss der FCK-Kapitän, der sich gerade vor der Westkurve warm machte, schon die Arme hoch. Sekunden darauf wuchtete sich Ragnar Ache in die Höhe und versenkte den Ball per Kopf im Tor. 2:1! Hellseherische Fähigkeiten hat Zimmer nach kicker-Informationen zwar keine, doch wenn Kopfballungeheuer Ache derart frei in Szene gesetzt wird, wäre es beinahe schon ein Misstrauensvotum, nicht von einem sicheren Tor auszugehen.

Ache ist und bleibt die Lebensversicherung der Roten Teufel. Der 25-Jährige stand gegen Schalke erstmals seit seiner Bänderverletzung im Oktober wieder in der Startelf. Acht Ligaspiele vergingen seitdem, keines wurde gewonnen, sieben verloren. Das Debüt von Dimitrios Grammozis Anfang Dezember im DFB-Pokal rettete Ache noch nach seiner Einwechslung. Ohne seinen Top-Torjäger ist der FCK in der aktuellen Verfassung im Grunde nicht konkurrenzfähig. Wettbewerbsübergreifend hat der gebürtige Frankfurter neun Tore auf seinem Konto, eines alle 89 Minuten.

Am Freitagabend fielen die beiden Ache-Treffer zu den perfekten Zeitpunkten. Zuerst belohnte er sich und seine Kollegen mit dem Abstauber-Tor nach Marlon Ritters Freistoß für die sehr engagierte Anfangsphase. Noch wichtiger war das 2:1 in der Phase, als das Spiel nach dem Schalker Ausgleich zu kippen drohte.

Tomiak und Kaloc stechen hervor

"Ich muss der Mannschaft ein großes Kompliment machen, dass sie in allen Phasen des Spiels, auch nach dem 1:1 drangeblieben ist. Das war der Schlüsselmoment des Spiels. Die Mannschaft hatte nach den letzte Wochen, die nicht einfach waren, eine sehr gute Körpersprache. Die Jungs haben einen großen Willen an den Tag gelegt und um jeden Zentimeter gefightet. Das war unser Erfolgsrezept", erklärte Grammozis, der sich nach seinem Ligafehlstart mit drei Niederlagen über seine ersten Punkte als FCK-Trainer freuen durfte.

Nicht nur in puncto Einstellung hat das Team im Vergleich zu den vorherigen Spielen einen klaren Schritt nach vorne gemacht. Boris Tomiak spielte, wie ein zentraler Mann in der Dreierkette spielen muss: abgeklärt, mit Übersicht und ohne Fehler. Eine Reihe vor ihm zeigte Filip Kaloc bei seinem Betzenberg-Debüt, dass genau so ein Spieler dem Kader bisher fehlte. Der Tscheche gefiel als starker Zweikämpfer genauso wie als Spieleröffner. Sein aus dem Stand geschlagener Flugball auf Tachie vor dem 2:1 war die perfekte Zusammenführung von Präzision und Ästhetik. Zuvor ging ein starker Ballgewinn von Jan Elvedi. Es war vielleicht der schönste, ganz sicher aber der zielstrebigste Angriff der Pfälzer in dieser Saison. Diese Tor habe "Kräfte freigesetzt", betonte Grammozis, viele Sachen seien danach einfacher vom Fuß gegangen.

Anders formuliert: Ohne Ache wäre Schalke wahrscheinlich nicht derart in sich zusammengebrochen, ohne Ache hätten die Joker Aaron Opoku und Filip Stojilkovic vermutlich nicht getroffen, ohne Ache sähe es für den FCK und Grammozis wohl ziemlich düster aus. Eine weitere nicht allzu weit hergeholte These hat das jüngste Spiel bekräftigt: Ohne Aches Verletzungspause wäre Dirk Schuster wohl noch FCK-Trainer und der Traditionsverein hätte nicht ganz so viel mit dem Abstieg zu tun.

Ache scherzt, Terodde zerstört

Der Matchwinner selbst war im Vergleich zur Vorwoche kaum wiederzuerkennen. Auf St. Pauli schimpfte er in der Schlussphase noch wie ein Rohrspatz. Nach dem Spiel gegen Schalke war diese Rolle dem nicht zu beruhigenden Simon Terodde vorbehalten, der auf dem Weg in die Kabine diverses Mobiliar in der Mixed-Zone zertrümmerte. Ache hingegen grinste vor sich hin, scherzte gemeinsam mit Julian Niehues mit den Reportern und zeigte sich ganz bescheiden. "Ich musste nur hochkommen und köpfen und das habe ich gemacht", beschrieb er sein famoses Tor.

In den kommenden Wochen gilt es genauso weiterzumachen. Niehues brachte die nötige Herangehensweise kompakt auf den Punkt. "Das Spiel ist schnell wieder abgehakt. Wir müssen nur das gute Gefühl mitnehmen. Das Gefühl, dass wir wieder gewinnen können."