Ache freut sich auf die Betzenberg-Atmosphäre: "Kann meinen Teil dazu beitragen"

Ragnar Ache kommt als Wunschspieler von Eintracht Frankfurt in die Pfalz. Dirk Schuster freut sich enorm: "Er erfüllt als Stürmer viele Merkmale, die sich ein Trainer wünscht."

Den 4. Februar dieses Jahres wird Ragnar Ache wohl zeitlebens nicht vergessen. Es war der Tag, als die SpVgg Greuther Fürth den 1. FC Nürnberg im 270. Frankenderby mit 1:0 schlug, durch ein Tor in der Nachspielzeit, erzielt von Ache, der Ball im Nachsetzen am Nürnberger Schlussmann Peter Vindahl vorbei ins Netz drückte. Sekunden später war er kaum mehr einzufangen. Eine Eruption der Gefühle. "Das war mein emotionalstes Tor bis jetzt, ganz sicher", bestätigte Ache am Donnerstagmittag, als er sich in einer Medienrunde beim 1. FC Kaiserslautern vorstellte, "es war ein sehr schöner Moment, den ich immer bei mir behalten werde." Kaum auszumalen, Ache träfe zu solch einem Zeitpunkt einer Partie für die Roten Teufel, vor der Westtribüne, etwa im Duell mit dem alten Südwestrivalen Karlsruher SC - der Betzenberg würde Lava speien.

Ache holt sich in Fürth elf Scorerpunkte

Ache wurde in Frankfurt am Main geboren, lebte von 2009 bis 2020 aber in den Niederlanden. Ein Akzent ist bisweilen vernehmbar, was nicht wunder nimmt, schließlich verbrachte er ab dem elften Lebensjahr den Großteil seiner Jugend in Rotterdam. Von Sparta wurde er 2017 an Eintracht Frankfurt transferiert, dort unterzeichnete er ein Arbeitspapier bis Mitte 2025. In der vergangenen Saison sicherte Greuther Fürth sich seine Dienste auf Leihbasis. Ache gelangen für das Kleeblatt sieben Treffer in 32 Spielen, deren vier legte er auf. Rasch wurde nach der Rückkehr zur Eintracht klar, dass er dort auch unter dem neuen Trainer Dino Toppmöller keine Perspektive haben würde. Etliche Klubs sollen als Folge dessen ihre Fühler nach Ache ausgestreckt haben.

Die Fans, das Stadion und die Art, wie hier Fußball gespielt wird, haben mich überzeugt. Ragnar Ache über den 1. FC Kaiserslautern

Wie groß die Zahl der Interessenten tatsächlich war, vermag der Stürmer nicht zu sagen. Er weilte im Urlaub bei der Familie in Holland, der Berater kümmerte sich um alles und sortierte die Offerten. "Ich habe nur die richtig konkreten Sachen gehört", sagt Ache und bestätigt immerhin, dass "ein paar" Angebote vorgelegen hätten. Den Ausschlag zugunsten des Traditionsklubs aus der Pfalz gaben auch die Anhängerschaft und die Atmosphäre im Fritz-Walter-Stadion, die Ache am eigenen Leib spürte, als er Ende Februar mit Fürth dort gastierte und 1:3 unterlag. "Die Fans, das Stadion und die Art, wie hier Fußball gespielt wird, haben mich überzeugt", sagt Ache, "ich denke, dass ich meinen Teil dazu beitragen kann."

Davon gehen selbstredend auch Cheftrainer Dirk Schuster und Geschäftsführer Thomas Hengen aus. Nach kicker-Informationen lässt der FCK sich den Transfer knapp zwei Millionen Euro Sockelablöse plus Boni kosten. Eine stattliche Summe, die gewiss nicht überwiesen würde, bestünden an der Qualität des außerhalb des Rasens fast scheu wirkenden Ache irgendwelche Zweifel. "Wer die letzte Saison verfolgt hat, hat gesehen, dass Ragnar ein sehr dynamischer, kopfballstarker Spieler ist, mit einer ernormen Sprungkraft, der ein gutes Tempo mitbringt, torgefährlich ist und für einen Stürmer viele Merkmale erfüllt, die jeder Trainer sich wünscht", sagt Schuster: "Alle handelnden Personen waren sich relativ schnell einig: Wenn es irgendwie machbar ist, sollten wir versuchen, Ragnar nach Kaiserslautern zu bringen."

Vorfreude auf Zusammenspiel mit Boyd

Ob Ache seine Vorzüge schon am Samstag beim Saisonstart gegen den FC St. Pauli nachweisen darf und kann? Am Dienstag absolvierte er kurze Zeit nach der Unterschrift unter einen langfristigen Kontrakt seine erste Einheit mit der Mannschaft. Er selbst fühlt sich gut, kann jedoch nicht abschätzen, für wie viele Minuten Spielzeit er körperlich schon in der Lage ist. Womöglich muss Ache gar sofort in die Bresche springen: Terrence Boyd befindet sich laut Schuster infolge einer wochenlangen Kniereizung und eines daraus resultierenden Trainingsrückstands in einem "Wettlauf mit der Zeit" - die Belastungseinheit am Donnerstagnachmittag werde zeigen, wie das Gelenk reagiere. "Terrence ist ein richtig guter Stürmer", sagt Ache, "mit ihm zu spielen, wird richtig Spaß machen. Ich denke, wir haben ganz viele Möglichkeiten miteinander." Auch Lex Tyger Lobinger lauert auf seine Chance als zentraler Offensivakteur, Schuster attestiert dem 24-Jährigen eine gute Vorbereitung. Im abschließenden Test beim FC Homburg (4:1) markierte Lobinger mit seiner ersten Gelegenheit das Führungstor.

Allein schon aufgrund der kolportierten Ablöse lastet eine gewisse Verpflichtung auf Ragnar Aches Schultern. Er will den Druck nicht selbst noch erhöhen, indem er öffentlich verlautbart, wie viele Saisontore er zu schießen gedenkt. "Selbst wenn ich eine Zahl habe, behalte ich die für mich. Ich will einfach den Fußball und die Atmosphäre genießen, dann läuft alles von selber." Vielleicht kann Ache sich ja schon in dieser Saison einen neuen emotionalsten Tormoment kreieren.