"Ach, hööör doch auf!": Jürgen Werner über das legendäre 4:1 gegen Deutschland 1986

Das letzte Duell gegen Deutschland ging 2018 in Klagenfurt an Österreich. Der bislang letzte Sieg in Wien datiert von der Stadion-Neueröffnung am 29. Oktober 1986. Austria Wiens Investor und Sport-Vorstand Jürgen Werner war beim damaligen 4:1-Sieg entscheidend dabei und erinnert sich für den kicker an Völler, Matthäus und einen Sager von Max Merkel.

Herr Werner, versetzen wir uns zurück ins Jahr 1986. In welchem Zustand befand sich Österreichs Nationalteam vor dem Deutschland-Spiel?

Wir waren mitten in einer großen Umbau-Phase. Im September haben wir bei meinem Länderspiel-Debüt mit einem 0:4 in Rumänien die letzte EM-Chance verspielt. Danach hat Teamchef Branko Elsner einen radikalen Schnitt gemacht und eine junge Mannschaft mit Andi Ogris, Manfred Zsak, Manfred Linzmaier aufgebaut. Das erste Spiel gegen Albanien haben wir 3:0 gewonnen, dann ist es gleich gegen Deutschland weitergegangen, das war für uns ein paar Jahre nach Córdoba, aber auch nach Gijón, natürlich ein Erlebnis.

Mit dem Spiel am 29. Oktober 1986 wurde das Praterstadion wiedereröffnet. Mit dem neuen Dach, das nach einer müden ersten Hälfte in der zweiten fast gleich wieder weggeflogen wäre.

Ja, der 4:1-Sieg und die Stimmung im Stadion sind wirklich eine bleibende Erinnerung und zählen zu meinen besten Erlebnissen als Nationalspieler. Für uns war es aufgrund der Stadion-Neueröffnung und weil es gegen Deutschland gegangen ist, von Anfang an ein besonderes Spiel. Für Vize-Weltmeister Deutschland war es ein normales Freundschaftsspiel, aber verlieren wollten sie natürlich auch nicht. Deshalb ist es in der zweiten Hälfte ganz schön turbulent geworden.

Auch, weil Schiedsrichter Luigi Agnolin zwei Elfmeter pfiff, die Toni Polster verwertete. Waren diese denn berechtigt?

Auf jeden Fall, schon allein deshalb, weil der Assist zum zweiten Elfer von mir gekommen ist (lacht). Lothar Matthäus hat das nicht so gesehen und ist ausgeschlossen worden. Auch Franz Beckenbauer hat sich mächtig aufgeregt, aber Agnolin war damals ein Spitzen-Schiedsrichter.

Bei Ihrem einen Assist ist es nicht geblieben. Sie haben auch das erste der beiden Tore von Reinhard Kienast vorbereitet, der damals besonders motiviert war.

Ja, ich erinnere mich, dass Max Merkel den Reini vor dem Spiel als Weinbergschnecke bezeichnet hat, weil er angeblich so langsam war.

Sie haben ja als Spielerberater mit einigen Gegenspielern von damals häufig zu tun gehabt. War das Spiel dabei auch noch einmal Thema?

Nicht nur als Spielerberater, auch bei Promi-Turnieren oder beim Beachsoccer haben wir uns immer wieder getroffen. Lothar Matthäus war in Salzburg, als wir Christoph Leitgeb dorthin gebracht haben. Aber am witzigsten war das Wiedersehen mit Rudi Völler. Mit ihm, er hat das einzige Tor der Deutschen geschossen, habe ich Leiberl getauscht. Als er dann Sportdirektor in Leverkusen war, habe ich bei meinem ersten Termin mit ihm natürlich sein grünes Leiberl von damals angezogen.

Was hat er gesagt?

"Ach, hööör doch auf!"

War Deutschland als Spielerberater ein besonders wichtiger Markt für Sie und wie ist die Situation heute?

Das war sicher unser wichtigster Markt. Aus Österreich haben wir Sebastian Prödl und Zlatko Junuzovic in die Bundesliga gebracht, Simon Rolfes, der heute Sportdirektor in Leverkusen ist, war ein Spieler von uns. Da haben wir viel gemacht. Heute ist der deutsche Spielermarkt sicher noch immer auf Augenhöhe mit Italien und Spanien, die klare Nummer eins ist, was Qualität und Geld betrifft, aber eindeutig England.

Nach Saudi-Arabien wäre ich wahrscheinlich nicht gegangen, als Vermittler wär's zumindest lukrativ gewesen. Jürgen Werner

Sind Sie froh, dass Ihnen die Transfer-Offensive Saudi-Arabiens erspart geblieben ist?

Saudi-Arabien war zu meiner Zeit noch nicht so aktuell, eher China und die USA. In den USA habe ich bei den Los Angeles Aztecs ja die letzten fünf Monate meiner Karriere verbracht. Nicht so sehr wegen des Fußballs, sondern wegen der Erfahrung, die ich im Marketing machen konnte. Nach Saudi-Arabien wäre ich wahrscheinlich nicht gegangen, als Vermittler wär's zumindest lukrativ gewesen.

Um den Kreis zum Nationalteam zu schließen. Sie sind Investor und Sport-Vorstand der Wiener Austria, wann wird es wieder einen violetten Nationalspieler geben?

Ich glaube schon, dass wir in absehbarer Zeit wieder den einen oder anderen Kandidaten haben werden. Im U-21-Team sind wir schon länger mit Braunöder, Huskovic, Manuel Polster und jetzt auch Moritz Wels vertreten. Aber im Moment performt auch Johannes Handl richtig gut.

Und wie steht es auf Seiten Deutschlands um Christian Früchtl?

Hoffentlich geht seine Entwicklung so weiter, dann wird auch er interessant. Er ist in der ersten Saison viel kritisiert worden. Ich habe immer gesagt, schaut euch das erste Jahr von Manuel Neuer bei Schalke an, dem ist es auch nicht anders gegangen. Chris ist 23 Jahre alt, war im deutschen U-21-Team und hält uns seit sechs Spielen die Bude rein. Er soll einfach so weitermachen!

Auch der Trainer kommt aus Deutschland, immer noch zufrieden mit Michael Wimmer?

Michi ist ja ein Bayer, das zählt nicht. Ich verstehe mich gut mit ihm. Zu der Rederei vor ein paar Wochen, dass er vor der Ablöse stand, kann ich nur sagen, dass wir das intern nicht einmal diskutiert haben. Wir haben von Haus aus gesagt, wir gehen durch diese Phase durch. Jetzt könnten wir natürlich sagen, wir habe es eh immer alle gewusst, aber es war natürlich auch Glück dabei. Gegen Salzburg nicht, aber vorher. Wenn wir vor der Winterpause noch drei, vier Punkte holen, sollte sich die Meisterrunde ausgehen. Im Frühjahr spielen wir vor der Teilung gegen die drei Letzten und gegen Rapid. Da sollten wir genug Punkte machen, um zumindest auf die 30 zu kommen, die bisher immer noch gereicht haben.