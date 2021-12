Acend ist Valorant-Weltmeister

Die erste Weltmeisterschaft in Valorant eSport hat einen Sieger. Acend konnte die russische Konkurrenz von Gambit bezwingen und das Debüt von Valorant Champions gewinnen.

Acend ist der erste Valorant-Weltmeister. Das europäisch besetzte Team mit Sitz in Österreich gewann das Finale der Valorant Champions in Berlin mit 3:2 gegen Gambit Esports aus Russland - und sorgte mit dem Gewinn der ersten Champions für eine Überraschung. Entsprechend begeistert gaben sich die Sieger: "Es fühlt sich unglaublich an", erzählte der euphorische Acend-Profi Santeri "Bonecold" Sassi nach dem Finalgewinn.

Acend als vermeintlicher Außenseiter im Finale

Als die Finalpaarung feststand, galt die europäische Organisation als Außenseiter. Besonders das Ausscheiden in den Stage 3 Masters zeigte eine Mannschaft, die ins Straucheln geraten zu sein schien: "Wir hatten Höhen und Tiefen. Wir haben das europäische Masters gewonnen und dann gegen vermeintlich schwächere Teams verloren", erklärte Sassi.

Gambit hatte dagegen im Vorlauf zur WM beinahe jedes Turnier gewonnen und galt bis dato als eine der stärksten Mannschaften im Valorant eSport.

Zuschauerrekord bei Überraschungssieg

Das Finale wurde im Best-of-Five ausgetragen und entwickelte sich zu einem spannenden Schlagabtausch. Das Duell ging dabei über die volle Distanz. Gambit war zwischenzeitlich sogar mit 2:1 in Führung gegangen, Acend konnte jedoch die letzten beiden Karten, und damit das gesamte Finale, für sich entscheiden. Eine Überraschung, die für einen Zuschauerrekord im Valorant eSport sorgte: Laut der Analyse-Website "Esports Charts" sahen knapp 1,1 Millionen Zuschauer das spannende Ende der Premieren-WM gleichzeitg.

Die Ergebnisse aller Karten aus der Sicht der Gewinner: 11:13; 13:07; 3:13; 14:12 und 13:8.

