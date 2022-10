Mbappé und Messi sammeln fleißig Scorerpunkte: PSG schlägt Ajaccio

Zum Auftakt des 12. Spieltags in der Ligue 1 musste PSG zum Aufsteiger aus Ajaccio. Bei der Generalprobe für die Champions League zeigten sich Messi und Mbappé in Torlaune.

Eine Woche nach dem Sieg im "Classique" gegen Olympique Marseille reiste Christophe Galtier mit einer stark ausgedünnten Elf nach Korsika: Auf der Ersatzbank saßen neben Ekitike mit Navas, Sarabia und Vitinha nur drei gestandene Profis. In der Offensive entschied sich der PSG-Trainer dennoch für eine Prominente Besetzung, Messi und Mbappé griffen gemeinsam an.

Zunächst trat aber der Aufsteiger aus Ajaccio offensiv in Erscheinung, den ersten Abschluss verbuchten die Gäste (5.). Es dauerte einige Zeit, ehe auch Paris nach vorne kam, bei Messis abgefälschtem Freistoß fehlte nicht viel zur Führung (14.).

Nachdem auch Fabian vergab (22.) machten sich die Gastgeber das Leben selber schwer: Bayala entschied sich im Spielaufbau für ein Dribbling und verlor dabei den Ball, PSG schaltete schnell um und Mbappé ließ sich nach Messis Pass freistehend die Chance auf die Führung nicht nehmen (24.).

Mit Traum-Kombinationen zum Sieg

Während der französische Serienmeister im Anschluss an den Treffer weitere Chancen liegen ließ (36., 42., 45.+1, 45.+2), schaltete man im zweiten Durchgang in den Verwaltungsmodus. Dass es am Ende in der Höhe doch so deutlich wurde, lag an zwei starken Kombinationen, in denen die PSG-Stars ihre Klasse aufblitzen ließen.

Nach einem Doppelpass mit Mbappé traf erst Messi (78.), dann schnürte Mbappé nach Vorlage seines kongenialen Partners den Doppelpack (82.). Bei beiden Treffern blieb den Gastgebern nur die Zuschauerrolle.

Die Generalprobe für den Champions-League-Auftritt gegen Maccabi Haifa (Dienstag, 21 Uhr), bei dem der französische Meister bereits den Achtelfinaleinzug perfekt machen kann, ist damit mühelos geglückt.