Abwehrspieler können im letzten Moment ein entscheidendes Tor verhindern und sind somit von hoher Relevanz für eine Mannschaft - auch wenn die einzelnen Akteure in der Regel nicht so im Rampenlicht stehen wie Stürmer. Doch was sind eigentlich Abwehrspieler und welche Rolle spielen sie im Fußball?

Zweikampf zwischen den Verteidigern Kevin Kraus (1.FC Kaiserslautern) und Julian Börner (Hannover 96). IMAGO/Eibner