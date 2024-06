Abwehrplanung abgeschlossen: Wuppertal holt Gembalies aus Paderborn

Der Wuppertaler SV hat mit Vincent Gembalies einen weiteren Neuen präsentiert: Der 24-jährige Innenverteidiger kommt vom SC Paderborn II und sammelte in seiner Karriere bereits 65 Einsätze in der 3. Liga, drei Einsätze in der 2. Bundesliga und in der letzten Saison 22 Einsätze in der Regionalliga West. "Vincent Gembalies ist ein starker Zweikämpfer und hat eine tolle Vita. Er ist in einem Top-Alter", so der Sportliche Leiter Gaetano Manno: "Mit ihm sind wir in der Abwehrplanung durch und dort stark aufgestellt.“