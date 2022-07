Abwehrchefin bleibt: Bayer 04 verlängert mit Friedrich

Melissa Friedrich wird auch in der kommenden Saison die Abwehr von Frauen-Bundesligist Bayer 04 Leverkusen dirigieren.

Melissa Friedrich (re.) ist auch 2023 in der Abwehr von Bayer 04 Leverkusen gefragt. IMAGO/regios24

Leverkusen hält an Melissa Friedrich fest. Bayer 04 hat den Vertrag mit der 25-Jährigen um ein Jahr bis zum 30. Juni 2023 verlängert, wie der Verein am Montag mitteilte.

"Melissa übernimmt immer mehr Verantwortung, ist zweikampfstark und hat auch die nötige Ruhe am Ball. Sie verfügt über ein hohes Maß an Siegermentalität und hat sich deshalb zu einer wichtigen Spielerin in unserem Team entwickelt", begründete Ex-Trainer Achim Feifel, seit 1. Juli Sportlicher Leiter des Klubs.

Im Februar 2016 feierte Friedrich ihr Bundesliga-Debüt im Trikot des 1. FFC Frankfurt, im Sommer 2016 wechselte die Abwehrspielerin nach Leverkusen und hat seitdem 53 Spiele in der höchsten deutschen Spielklasse absolviert. Insgesamt bringt sie es auf 70 Pflichtspiel-Einsätze für die Werkself-Frauen.

"Ich freue mich sehr auf ein weiteres Jahr in Leverkusen. Für mich spricht einfach alles für den Klub: Ich kenne das Umfeld, die Gegebenheiten, das Team, die Verantwortlichen - und fühle mich hier rundum wohl", erklärte Friedrich, die in der vergangenen Saison "ihr Team mehrfach als Kapitänin auf den Platz" führte und mit Leverkusen auf Rang sieben landete.