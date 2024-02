Abwehrchef Koulis verlängert in Münster

Niko Koulis geht im Sommer in seine dritte Saison als Spieler von Preußen Münster. Der torgefährliche Innenverteidiger (vier Saisontore), der im Sommer 2022 zum damaligen Regionalligisten gekommen war, hat am Dienstag seinen Vertrag bei den Westfalen verlängert. In der laufenden Spielzeit hat der 24-Jährige seit dem 3. Spieltag keine Minute verpasst.