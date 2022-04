Abwehrchef Knoche verlängert bei Union

Union Berlin und Robin Knoche haben sich auf eine Verlängerung des zum Saisonende auslaufenden Vertrags geeinigt. Der Abwehrchef soll "in den kommenden Jahren ein wesentlicher Baustein" bei den Köpenickern sein.

Führt auch weiterhin das Kommando in der Union-Defensive: Robin Knoche IMAGO/Christian Schroedter

Seit Robin Knoche im Sommer 2020 aus Wolfsburg zu Union Berlin gewechselt war, verpasste der 29-Jährige nur eine Partie (0:1 Arminia Bielefeld). Zu den bislang 74 Spielen (zwei Tore) für die Köpenicker werden in Zukunft noch einige dazu kommen, denn Union Berlin und Knoche einigten sich auf eine Verlängerung des zum Saisonende auslaufenden Vertrags.

"Diese Momente haben mir die Entscheidung leicht gemacht"

"Ich habe mich von Beginn an sehr wohl gefühlt bei Union. Wenn du nach 15 Jahren erstmals zu einem neuen Verein wechselst, dann musst du dich erst einmal an viele neue Dinge gewöhnen. Union hat es mir von Beginn an sehr leicht gemacht und mich super aufgenommen. Uns ist der erneute Klassenerhalt gelungen, wir haben die Qualifikation für Europa geschafft und uns im europäischen Wettbewerb behauptet. Diese Momente und die sehr guten Gespräche mit den Verantwortlichen im Verein haben mir die Entscheidung leicht gemacht", sagte Knoche.

Unions Geschäftsführer Oliver Ruhnert zeigte sich nach "zielführenden" Gesprächen zufrieden. Knoches "Erfahrung, sein Leistungswille und seine konstanten Leistungen haben ihn zu einem Leistungsträger unseres Teams werden lassen". Die Rolle des Führungsspielers soll der Abwehrchef auch in Zukunft einnehmen: "Robin soll auch in den kommenden Jahren ein wesentlicher Baustein unserer Bundesligamannschaft sein."