Abwehrchef Guilavogui verschärft den Konkurrenzkampf

Das Benefizspiel gegen eine regionale Auswahl wurde zur erwartet klaren Angelegenheit für Mainz 05 - ein Muster ohne jeden Wert war der Auftritt aber auch in sportlicher Hinsicht nicht.

Heizt den Konkurrenzkampf in der Dreierkette an: Josuha Guilavogui. IMAGO/Beautiful Sports

"Was auf dem Platz passiert ist, war heute Nebensache", erklärte Bo Svensson nach dem 13:0-Erfolg seiner Profis gegen eine Rhein-Ahr-Auswahl am Samstagnachmittag in Adenau. Natürlich: Im Vordergrund stand der gute Zweck bei diesem Benefizspiel vor 2500 Zuschauern zu Gunsten der Flutkatastrophe des Sommers 2021 im Ahrtal.

Dennoch dürfte auch der 05-Trainer erfreut registriert haben, einen seiner wichtigsten Akteure jetzt offiziell zurück an Bord zu haben. Kapitän Silvan Widmer, erstmals nach seiner Fersen-OP und monatelanger Ausfallzeit wieder mit von der Partie, absolvierte die vollen 90 Minuten auf der rechten Bahn und erklärte anschließend: "Ein schönes Gefühl, endlich wieder das Trikot zu tragen. Für mich persönlich war das ein erster Schritt, und ich hoffe, es geht in diesem Stil weiter."

Weiter Fragezeichen hinter Caci und Onisiwo

Am Samstag gegen den FC Bayern dürfte der Schweizer Nationalspieler als sozusagen "neue" Alternative umso wertvoller sein. Nicht nur kraft seiner Führungsqualitäten, sondern wegen der generell angespannten Personalsituation auf den Außenbahnen.

Philipp Mwene plagt sich weiterhin mit einer Kniereizung und trainiert nur individuell, sein Comeback gegen den Rekordmeister ist damit praktisch ausgeschlossen. Bereits seit mehreren Tagen fehlt zudem Anthony Caci wegen einer Entzündung in der Mundhöhle. Ob er am kommenden Wochenende im Vollbesitz seiner Kräfte sein wird, bleibt folglich ebenfalls abzuwarten, auch wenn er am Dienstag wieder ins Mannschaftstraining einsteigen soll. Gleiches gilt für Angreifer Karim Onisiwo (Probleme im Hüftbeuger).

Das in Abwesenheit von Mwene und Caci entstandene Vakuum auf der linken Schiene füllte Svensson an diesem Samstag übrigens mit Rechtsfuß Danny da Costa bzw. nach dessen Auswechslung mit Aymen Barkok.

Bell und van den Berg werden nun zu direkten Rivalen

Sein Debüt für die Rheinhessen feierte in Adenau wie vorgesehen Josuha Guilavogui und trug sich dabei gleich zweimal in die Torschützenliste ein. Noch bedeutsamer freilich: Svensson setzte auf den 33-Jährigen im Zentrum der Dreier-Abwehrkette, der dort etablierte Stefan Bell rückte eine Position nach rechts.

Somit spricht vieles dafür, dass der Fußballlehrer auch im Liga-Ernstfall mit Guilavogui als neuem Abwehrchef plant. Bell müsste dann vornehmlich in den Konkurrenzkampf mit Sepp van den Berg.

Der Niederländer übernahm diesmal in der Dreierkette links, weil sich der dort zuletzt gesetzte Edimilson Fernandes auf Länderspieltour befindet.