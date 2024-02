Abwehrchef Danso: Retter und Ausrutscher

Lens' Abwehrchef Kevin Danso erlebte gegen den SC Freiburg einen Abend zwischen den Extremen - und spricht von einem "schwierigen Spiel".

Aus Lens berichtet Michael Postl

Zuerst war es die Zeitleiste, die fehlte, dann die Zuschauerzahl. Und in der 83. Minute, 13 Minuten nach dem vermeintlichen 1:0 von Haidara, hatte auch die Anzeigetafel im Stade Bollaert erkannt, dass der Torschütze im Abseits gestanden hatte. Fehlen und spät - zwei Worte, die auch auf das Spiel des im Vorfeld favorisierten RC zutrafen. Denn dieses 0:0 ist nicht das, was sie sich bei den aus der Champions League abgestiegenen Nordfranzosen erhofft hatten.

So sagte auch Kevin Danso, dass es ein "schwieriges Spiel für uns" gewesen sei. Dem Abwehrchef der Lensois war bewusst, dass es gegen die Breisgauer gerade in der Offensive an Durchschlagskraft fehlte, es einfach nicht klappen wollte mit einem regulären Treffer. Denn, und das führte auch der ehemalige Augsburger an, hätte Haidaras Abseitstor gezählt, wäre Lens wohl als Sieger vom Platz gegangen. Die Schlussoffensive kam dann aber, nun ja, zu spät.

Danso selbst spielte im Duell mit den Freiburgern nicht nur wegen seiner Position in der Dreier-Abwehrkette eine zentrale Rolle. Denn zwar ließ der österreichische Nationalspieler in der ersten Hälfte eine Freiburger Chance viel zu leicht zu und ermöglichte dem SC so beinahe die Führung - etwas später zeigte der 25-Jährige jedoch, wie wichtig er für die Lensois ist: Auf der Torlinie klärte er spektakulär einen Schuss von Johannes Eggestein, verhinderte so das 1:0 der Breisgauer. "Das war natürlich wichtig", sagt Danso, er habe gerade so noch den Körper zwischen Ball und Tor bekommen.

Dennoch gehen die Lensois mit einem "guten Gefühl" ins Rückspiel in der kommenden Woche. Der stets Optimismus ausstrahlende Trainer Franck Haise erwartet dann "ein anderes Spiel - von uns und von Freiburg." Das wird auch nötig sein, denn eine Verlängerung strebt Haise nicht an. Dafür wird ein Tor und eine bessere Leistung des enttäuschenden Elye Wahi vonnöten sein, das Riesentalent hatte gegen den SC kaum Bindung zum Spiel, wurde nach 72 Minuten ausgewechselt. Das allerdings hatte die Anzeigetafel im Stadion pünktlich angezeigt.