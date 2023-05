Abwehr-Turm mit Bundesliga-Erfahrung: Bocholt holt Mayer aus Kerkrade

Transfercoup für den 1. FC Bocholt: Florian Mayer wechselt vom niederländischen Zweitligisten Roda Kerkrade an den Hünting. Der 25-jährige Innenverteidiger bringt auch Profi-Erfahrung aus Deutschland mit nach Bocholt.

Der 1. FC Bocholt ist erneut auf dem Transfermarkt tätig geworden und hat mit Innenverteidiger Florian Mayer vom niederländischen Zweitligisten Roda Kerkrade einen dicken Fisch an den Hünting gelockt. Der 25-Jährige, der im Jahr 2021 ablösefrei in die Niederlande gewechselt war, erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024.

Top-Ausbildung und Verletzungspech

Mayer wurde im Nachwuchsleistungszentrum des Bundesligisten VfL Bochum ausgebildet, ehe es ihn 2016 in die U 19 von Borussia Mönchengladbach zog. Bei den Fohlen spielte der 1,90 Meter große Abwehrspieler auch in der U 23, schaffte 2018 den Sprung in den Profi-Kader und bestritt sein erstes Bundesligaspiel beim FSV Mainz 05. Zwei Kreuzbandrisse warfen den deutschen U-20-Nationalspieler allerdings zurück. Im Sommer 2021 wechselte er von Borussia Mönchengladbachs U 23 zu Roda JC Kerkrade, wo er in der vergangenen Spielzeit elf Mal in der Keuken Kampioen Divisie (zweithöchste niederländische Profiliga) eingesetzt wurde.

Dietmar Hirsch, der neue Cheftrainer des 1. FC Bocholt, freut sich über zusätzliche Qualität in seinem Kader: "Mit Florian gewinnen wir einen top ausgebildeten, physisch starken Innenverteidiger. Er hat sich bei Borussia Mönchengladbach durchsetzen können, wurde dann aber von Verletzungen zurückgeworfen. Seit über einem Jahr ist er aber fit und hat seine Klasse auch in der zweiten holländischen Liga unter Beweis gestellt. Flo wird uns sportlich wie menschlich sehr weiterhelfen und unserer Defensive Stabilität verleihen."

Mayer ist nach Dominik Klann (SC Verl), Noah Salau und Isaak Akritidis (beide Wuppertaler SV), Brian Campmann (De Treffers), Jan Holldack (Rot Weiss Ahlen), Dildar Atmaca (Preußen Münster), Lucas Fox (F91 Dudelage) und Dustin Heveling (eigene U 19) bereits der neunte Neuzugang des 1. FC Bocholt für die neue Spielzeit in der Regionalliga West.