Abwehr-Riese für Paderborn: SC verpflichtet Brackelmann

Der SC Paderborn erweitert seine Optionen in der Abwehr und verstärkt sich mit dem 24-jährigen Calvin Marc Brackelmann.

Brackelmann, der in der vergangenen Saison für den FC Ingolstadt in 28 Drittliga-Partien am Ball war (zwei Tore, ein Assist), wurde in der Jugend unter anderem beim Hamburger SV und 1. FC Köln ausgebildet. Im Herrenbereich sammelte der 1,96 Meter große Linksfuß Regionalliga-Erfahrung beim 1. FC Köln II, Schalke II, beim SV Rödinghausen und beim VfB Lübeck.

Bei den Ostwestfalen, so der Plan, wird Brackelmann vorrangig bei den Profis trainieren. Je nach Situation soll der gebürtige Lüneburger auch bei der U 21 in der Regionalliga West zum Einsatz kommen.

Weber: "Besonderes Profil"

"Calvin ist ein robuster Spieler und verfügt für seine Größe über hohe Dynamik. Er hat viel Entwicklungspotenzial und bringt als linksfüßiger Verteidiger ein besonderes Profil mit", freut sich Geschäftsführer Sport Benjamin Weber über die Neuverpflichtung.