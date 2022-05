Abwehr-Riese Bella Kotchap: Formschwach, aber begehrt

Nicht nur zum Saisonausklang bei Union Berlin stand Armel Bella Kotchap völlig neben sich. Erwartet wird trotzdem, dass er den VfL Bochum in diesem Sommer für eine Millionensumme verlässt.

In Berlin gehörte Bella Kotchap wieder mal zu den schwächsten Bochumern, stand zum Beispiel beim 0:1 nur Pate und griff nicht energisch ein, um die Flanke vor dem ersten Gegentreffer zu verhindern. Nach 65 Minuten nahm Thomas Reis ihn vom Platz und brachte Danilo Soares für den Posten links in der Dreier-Abwehrkette.

Mitunter steht der Youngster wie ein Fels in der Brandung und überzeugt auch gegen die Top-Stürmer der Liga, doch immer wieder leistet sich der in Paris geborene deutsche U-21-Nationalspieler kaum erklärliche Aussetzer. Wie gegen Union.

Schon im Training fängt es an

Nicht nur, dass er entscheidende Zweikämpfe verliert, nein: Seine mitunter nachlässige Art könnte jeden Trainer auf die Palme treiben. Kommt hinzu, dass er es zum Beispiel auf der Zielgeraden der soeben zu Ende gegangen Saison an Disziplin vermissen ließ, mal zu spät zum Training kam, und sich bei den Übungen dann auch nicht so präsentierte, als müsste man ihn am Wochenende unbedingt aufstellen.

Grundsätzlich, darüber gibt es keine Zweifel, bringt der 20-Jährige aus dem Bochumer Talentwerk eine Menge mit, um in eine außergewöhnliche Profikarriere zu starten. Ein überaus athletischer Körper, 87 Kilo verteilt auf 1,90 Meter, eine Figur, die Trainer Thomas Reis zum Beispiel an Bayern-Verteidiger Dayot Upamecano erinnert. Schnell auf den Beinen ist der athletische Verteidiger überdies. Das Problem liegt woanders.

22 Einsätze im ersten Bundesligajahr

Nicht nur einmal hatte Reis moniert, dass sein Schützling zu gedanklichen Höhenflügen neigt, offenbar auch angestachelt durch sein Umfeld. Auch deshalb wurde Bella Kotchap zwischendurch wiederholt aus dem Bochumer Kader gestrichen. Dank seines zweifellos vorhandenen Potenzials aber kehrte er auch immer wieder mal ins Team zurück und kommt in seinem ersten Bundesligajahr immerhin auf 22 Einsätze.

Dass der Youngster mit seinen Auftritten natürlich auch Interessenten auf den Plan gerufen hat, das ist, so Geschäftsführer Sebastian Schindzielorz, "logisch, die anderen schlafen ja nicht." Intern ging und geht man eigentlich davon aus, dass der Abwehrspieler in diesem Sommer nicht zu halten sein wird, trotz Vertrags bis 2024 ohne Ausstiegsklausel.

Eine zweistellige Millionensumme?

Trotz immer wieder auftretender Formschwäche also durchaus möglich, dass Bella Kotchap zum Top-Transfer des VfL Bochum wird; intern träumt man sogar von einer zweistelligen Millionensumme als Ablöse. Der Wert des Nachwuchsmannes ist indes sehr schwer abzuschätzen, zumal in Zeiten von COVID-19 und in Anbetracht der Tatsache, dass die Klubs finanziell gesehen insgesamt ganz anders planen müssen.

Bella Kotchap hinterlässt momentan also viele Rätsel, doch den äußerst schwachen jüngsten Eindruck kann er in absehbarer Zeit korrigieren. Wie Mannschaftskollege Patrick Osterhage ist er für die deutsche U 21 nominiert und gehört zum Kader des DFB-Teams, das Anfang Juni gegen Ungarn und Polen antritt.