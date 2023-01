Abwehr-Not beim HSV: Jetzt fällt auch noch David aus

Die Abwehr-Not beim Hamburger SV nimmt bedrohliche Ausmaße an. Am Mittwochabend kam der Zweitliga-Zweite im spanischen Sotogrande an. Mit dabei war auch Jonas David, trainieren aber wird der 22-Jährige mit den Kollegen im Trainingslager verletzungsbedingt kaum.

Fällt wegen einer Oberschenkelverletzung vorerst aus: Jonas David. IMAGO/Treese