Abwehr im Fokus: Kiel muss nach Gegentorflut wieder umbauen

Holstein Kiels Trainer Marcel Rapp hat in dieser Trainingswoche die Defensive in den Vordergrund gestellt. Dort wird ihm allerdings Marvin Schulz fehlen.

Nach acht Gegentoren in den vergangenen beiden Spielen gegen den FC St. Pauli (1:5) und Hertha BSC (2:3) will der Tabellensechste Holstein Kiel sein Abwehrproblem nun beim Karlsruher SC (Samstag, 13 Uhr, LIVE! bei kicker) in den Griff bekommen. "Wir haben die Defensive diesmal ein bisschen mehr in den Vordergrund gerückt", sagte Rapp auf der Pressekonferenz vor dem Spiel.

Während es gegen die Kiezkicker gleich vier Fernschuss-Gegentore setzte, machte er im Spiel gegen Hertha das Umschaltspiel des Gegners als Problemfaktor aus. "Da müssen wir in der Restverteidigung besser stehen", sagte Rapp. Im Training habe er seine Mannschaft dafür noch einmal sensibilisert und auch an Lösungen mit dem Ball am Fuß gearbeitet.

Schulz fehlt Kiel gesperrt

Ein Faktor waren in der Vergangenheit auch Verletzungen, wegen denen Rapp seine Abwehrreihe immer wieder umbauen musste. "Es ist immer schwierig, eine neue Dreier- oder Viererkette aufzustellen, die nicht eingespielt ist." Gegen Hertha hatten zuletzt Colin Kleine-Bekel, Timo Becker und Marvin Schulz in der Dreierkette verteidigt. Letzteren wird Rapp jedoch ersetzen müssen. Schulz hatte kurz vor Schluss Gelb-Rot gesehen.

Neben dem 28-Jährigen fehlen auch Patrick Erras (hatte zuletzt Beschwerden am Fuß) und Jonas Sterner (litt zuletzt an einer Außenbandverletzung). Dafür ist Kapitän Philipp Sander wieder an Bord. Auch einen Kaderplatz für den zuletzt am Meniskus verletzten Carl Johansson wollte Rapp nicht ausschließen.

Rapp warnt vor Karlsruhes Stindl

Mit dem Karlsruher SC kommt nun ein Gegner, der, genau wie die Störche, schon zwölf Tore erzielt, aber auch 13 kassiert hat. "Ich erwarte eine sehr spielstarke Mannschaft", sagte Rapp und warnte speziell vor Mittelfeldmann Lars Stindl: "Er ist ein für diese Liga sehr außergewöhnlicher Spieler, bei dem wir uns alle einig sind, dass er dort eigentlich nichts verloren hat." Als weitere Säule im Mittelfeld sticht zudem Marvin Wanitzek hervor, der schon bei vier Saisontoren steht.

Im Wildparkstadion gibt es allerdings seit Monaten Ärger um die mangelhafte Qualität des Rasens. "Das müssen wir auch ein wenig berücksichtigen", sagte Rapp und schob nach: "Es ist eine große Aufgabe für uns, aber trotzdem auch eine, bei der wir einen Punkt oder mehr holen wollen und alles dafür tun werden."