Abwehr-Engpass droht in Köln: Kovac fehlt ein Quartett

Ohne ein Quartett ist der VfL Wolfsburg in die Trainingswoche vor dem Spiel am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) beim 1. FC Köln gestartet. Vor allem in der Abwehr könnte es einen Engpass geben.

Ihm droht in Köln ein Engpass in der Abwehr: VfL-Coach Niko Kovac. imago images

Seine Rückkehr zum Ex-Klub fällt auf jeden Fall schon mal aus: Sebastiaan Bornauw handelte sich am vergangenen Spieltag gegen Leipzig (0:3) in der Nachspielzeit mit einem Foul gegen Konrad Laimer die fünfte Gelbe Karte ein und ist am Wochenende nun gesperrt, wenn der VfL Wolfsburg in Köln-Müngersdorf antritt.

Von 2019 bis 2021 hatte der Belgier für den FC gespielt, den er mit einem Kopfballtor gegen Schalke (1:0) in seinem letzten Ligaspiel für die Rheinländer vor dem direkten Abstieg und in die Relegation rettete. Beim VfL hat sich der 22-Jährige im Laufe dieser Saison einen Stammplatz ergattert, muss nun aber ausgerechnet an der alten Wirkungsstätte pausieren. Hinter dem logischen Ersatz steht jedoch nun auch ein Fragezeichen - Wolfsburgs Trainer Niko Kovac droht ein Abwehr-Engpass.

Denn: Eigentlich würde nun Maxence Lacroix an die Seite des gesetzten Micky van de Ven rücken, jedoch fehlte der Franzose am Dienstag, als der VfL in die Vorbereitung auf das Köln-Spiel startete. Laut Klub ist der 22-Jährige krank, über die Art und Schwere dieser Erkrankung gibt es keine Mitteilung. Fällt auch Lacroix aus, würde wohl Josuha Guilavogui, von Haus aus defensiver Mittelfeldspieler, in der Innenverteidigung spielen.

Auch Lukas Nmecha soll krank sein

Lacroix ist nicht das einzige Sorgenkind bei den Niedersachsen, die am Dienstag ohne ein Quartett in die Trainingswoche starteten. Auch Kevin Paredes, der bereits wieder im Lauftraining sein soll, und Jakub Kaminski - beide hatte gegen Leipzig krankheitsbedingt gefehlt - waren noch nicht zurück beim Team. Ebenso fehlte Lukas Nmecha, der nach seiner Knieverletzung bislang nicht über Jokereinsätze hinauskam. Auch der Stürmer soll krank sein.

Es gibt so oder so viel zu tun für Trainer Kovac, der mit seiner Mannschaft die Kurve kriegen will nach zuletzt vier Ligaspielen ohne Sieg und mit nur einem Punkt. "Wir müssen zusehen", fordert der 51-Jährige, "dass wir den Negativlauf stoppen. Das geht nur über Arbeit und über Duelle und nicht hauptsächlich über Fußball." Wer in Köln in den Kampf zieht, ist jedoch noch fraglich.