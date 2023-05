Abwahlantrag: Jetzt wehrt sich Herthas Aufsichtsrats-Chef Brüggemann

Nicht nur gegen Herthas siebenköpfiges Präsidium, sondern auch gegen den Aufsichtsratsvorsitzenden Klaus Brüggemann liegt für die Mitgliederversammlung am Sonntag ein Abwahlantrag vor. Jetzt wehrt sich Brüggemann.

Das antragstellende Hertha-Mitglied lastet Brüggemann an, auf der vergangenen Mitgliederversammlung am 13. November 2022 erklärt zu haben, dass Präsidiumsmitglieder nicht bezahlt würden, da es sich bei ihrer Tätigkeit um ein Ehrenamt handele.

Die Satzung des Vereins, heißt es in der Mail des Mitglieds, die dem kicker vorliegt und in der sich an späterer Stelle in Bezug auf die Führungstroika des früheren Hertha-Investors KKR und Josh Wander, den CEO des neuen Hertha-Investors 777 Partners, antisemitisch konnotierte Formulierungen finden, widerspreche dieser Aussage.

In Paragraph 19, Absatz 10 der Satzung heiße es: "Die Präsidiumsmitglieder können eine Entschädigung für ihre tatsächlich angefallenen Aufwendungen erhalten. Die Entscheidung über die Erstattungsfähigkeit der Aufwendungen obliegt dem Aufsichtsrat."

Nach der formalen Erklärung des Begriffs Aufwandsentschädigung schreibt das Mitglied weiter: "Da zudem die Höhe der Aufwandsentschädigungen für die Mitglieder des Präsidiums von der Zustimmung durch den Aufsichtsrat abhängt, ist davon auszugehen, dass die finanziellen Leistungen an die Mitglieder des Präsidiums erheblich sind. Auch steht der Verdacht im Raum, dass hier ein Missbrauchssystem besteht, bei dem sich Mitglieder der Vereinsgremien gegenseitig Aufwandsentschädigungen zusprechen."

Brüggemann behält sich rechtliche Schritte vor

Dagegen verwahrt sich Brüggemann aufs Äußerste. "Es bestürzt mich, dass jemand auf eine derart polemische Weise versucht, die von den Gremienmitgliedern geleistete Arbeit und meine persönliche Integrität zu beschädigen und nicht davor Halt macht, mit seinen Unterstellungen den ganzen Verein anzuzünden", sagte Brüggemann am Dienstagabend dem kicker.

"Ich behalte mir vor, gegen den Antragsteller straf- und zivilrechtlich vorzugehen. Kritik ist jederzeit möglich und gewünscht. Aber hier wird auf der Grundlage falscher Behauptungen jemand bewusst diskreditiert. Fakt ist, dass an alle Präsidiums- und Aufsichtsratsmitglieder null Aufwandsentschädigungen oder andere Vergütungen gezahlt werden!"

Die Anträge auf Abwahl des Präsidiums und von Brüggemann sind zugelassen. Für eine Abwahl müssten allerdings 75 Prozent der am Sonntag in der Messehalle 18 anwesenden Mitglieder stimmen - eine überaus hohe Hürde. Zuletzt soll ebenjenes Hertha-Mitglied bereits vor dem Vereinsgericht mit dem Begehren gescheitert sein, die Bosse ihres Amtes entheben zu lassen.