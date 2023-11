Abu Dhabi - Was steht an?

Es ist das 22. und damit letzte Rennen der Formel-1-Saison, gefahren wird auf dem spektakulären Yas Marina Circuit in Abu Dhabi. Das Besondere: Das Rennen startet bei Einbruch der Dunkelheit und wird unter Flutlicht beendet.

Am kommenden Wochenende gastiert die Formel 1 in Abu Dhabi. Es ist das letzte Rennen der Saison 2023. Wunderbare TV-Bilder garantiert. Schon lange steht Red-Bull-Pilot Max Verstappen erneut als Weltmeister fest, seit dem vergangenen Rennen in Las Vegas ist seinem mexikanischen Teamkollegen Sergio Perez der zweite WM-Platz nicht mehr zu nehmen. Den Titel in der Konstrukteurs-Weltmeisterschaft holte Red Bull ebenfalls schon.

Was ist in Abu Dhabi zu erwarten?

Fans von Max Verstappen dürften wieder einmal voll auf ihre Kosten kommen. Alles andere als ein weiterer Triumph des Seriensiegers und Weltmeisters von Red Bull wäre eine große Überraschung, der Niederländer fährt in diesem Jahr einfach in einer anderen Liga. Ein paar Zahlen gefällig? Verstappen hat mehr als doppelt so viele Punkte gesammelt wie Vizeweltmeister Sergio Perez, er alleine würde die Teamwertung locker anführen, hat 18 der bisher 21 Rennen gewonnen, stand nur ein einziges Mal in dieser Saison nicht auf dem Podium (Singapur) und hat zudem die letzten drei Jahre in Abu Dhabi gewonnen. Nur Lewis Hamilton (103) und Michael Schumacher (91) haben mehr Grand-Prix-Siege auf dem Konto als Verstappen (53) - dabei ist der gerade einmal 26 Jahre alt.

Wird es nächstes Jahr wieder spannender?

Wer kann sich nicht an das Herz-Schlag-Finale in Abu Dhabi zwischen Verstappen und Hamilton vor zwei Jahren erinnern? Doch seitdem ist die Formel 1 eine One-Man-Show - und das dürfte sich auch 2024 nicht ändern. Zu riesig erscheint der Vorsprung von Red Bull. Dabei musste der Rennstall sogar eine Windkanal-Strafe im Zuge des Verstoßes gegen die Budgetobergrenze verkraften. Größere Regeländerungen, die womöglich das Feld wieder durcheinander wirbeln, sind erst zur Saison 2026 geplant - dann greift das neue Motoren-Reglement.

Welche Entscheidungen fallen noch?

Verstappen vor Perez vor Hamilton - die ersten drei Plätze in der WM-Wertung sind vergeben. Auch Red Bull steht als Titelverteidiger bei den Konstrukteuren fest. Dahinter geht es für Mercedes und Ferrari noch um Platz zwei - und damit auch um viele Millionen an Prämien vom Weltverband FIA.

Welche Cockpits sind für 2024 noch zu haben?

Mick Schumacher hat keinen der begehrten Jobs ergattert, der 24-Jährige bleibt Ersatzmann bei Mercedes - und fährt zudem für Alpine in der Langstrecken-WM unter anderem beim Klassiker in Le Mans. Überhaupt ist der Fahrermarkt in diesem Jahr überraschend ruhig geblieben. Zwar gab es bei Red Bull immer wieder Gerüchte um einen Rausschmiss von Perez, aber letztlich wird der Mexikaner wohl auch 2024 an der Seite von Verstappen fahren. Auch die anderen Top-Teams wie Ferrari oder die Silberpfeile um Hamilton gehen unverändert in die neue Saison. Eigentlich ist nur noch bei Williams ein Platz offen. Ob Logan Sargeant nach seiner durchwachsenen Debütsaison bleiben darf, ist bisher nicht bekannt.

Das 1. Freie Training auf dem Yas Marina Circuit beginnt am Freitag um 10.30 Uhr MEZ, das Rennen steigt am Sonntag um 14 Uhr (LIVE! bei kicker).