Abtritt von der Handballbühne: Elisa Burkholder zieht schon mit 26 einen Schlussstrich

Der 1. FSV Mainz 05 hat sich von Elisa Burkholder verabschiedet. Mit nur 26 Jahren hängt die Rückraumspielerin die Handballschuhe aufgrund zahlreicher Verletzungen an den Nagel.

Beim vergangenen letzten Saisonheimspiel des 1. FSV Mainz - eine 27:31-Niederlage gegen Buchholz-Rosengarten - nahm der Club Abschied von Elisa "Els" Burkholder. Die sportliche Leiterin Eva Federhenn bedauerte den Abgang, und unterstrich: "Du weißt, wenn es Dich dann vielleicht dich wieder packt, ist für Dich immer ein Platz bei uns frei."

Mit 26 Jahren vollzieht Burkholder einen Schritt, der in einer normalen Karriere eigentlich später kommt. In einer Pressemitteilung erklärt sie ihre Entscheidung: "Natürlich gehören Verletzungen dazu und sind Teil des Sports. Nach meinem ersten Bandscheibenvorfall bin ich jedoch erstmals etwas skeptisch geworden, was Leistungssport mit einem Körper anstellen kann. Aber naja, da ist ja alles gut gegangen. Dann ein Jahr später ein weiterer Bandscheibenvorfall, diesmal sogar mit OP. Die Reha war lang, aber verlief super, also war auch klar, auch danach gehts weiter."

Ging es aber nicht. Oder nicht lange. Sechs Monate stand Burkholder auf der Platte, dann die nächste schwere Verletzung. Diesmal ein Kreuzbandriss: "Das war der Moment, in dem mein persönliches Fass übergelaufen ist. Die Energie, ein weiteres Mal alles durchzumachen, war einfach nicht mehr da, sowohl körperlich als auch emotional."

Sie erklärte in einer Mainzer Pressemitteilung weiter: "Trotzdem kann ich sagen, dass mich der Handball in den letzten 10 Jahren so viel fürs Leben gelehrt hat, dass es jetzt trotz eines abrupten Endes irgendwie okay für mich ist, das Kapitel abzuschließen, weil ich einfach dankbar bin für all die Erfahrungen und Erinnerungen." Besonders die U18-Vizeweltmeisterschaft, die Deutsche A-Jugend-Meisterschaft und der Erstligaaufstieg mit Mainz stechen bei Burkholder heraus.

Weiter sagt sie: "Die Stadt Mainz und die Dynamites sind mittlerweile einfach zur Heimat geworden. Ich habe hier so viele großartige Menschen kennengelernt, alle meine besten Freunde habe ich auf irgendeinem Weg über den Handball kennengelernt. Daher bin ich einfach dankbar, hier gelandet zu sein", und ergänzt: "Auch sportlich konnte ich mich stets weiterentwickeln, mit tollen Trainerinnen und Trainern zusammenarbeiten und habe mich so in verschiedenen Saisons in immer unterschiedlichen Rollen wiedergefunden und beweisen dürfen."

Burkholder schließt: "An dieser Stelle will ich allen Fans und Unterstützer danken, die uns/mich die letzten Jahre Jahr für Jahr begleitet haben und nie aufgehört haben an uns zu glauben. Ich habe wirklich Jahr für Jahr wahnsinnig viel Spaß bei 05 gehabt." Die Fans dankten es ihr mit Standing Ovations.