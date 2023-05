Absurd, bizarr, schlampig: Leverkusen brockt sich ungewolltes Endspiel ein

Nach dem absurden 2:2 gegen Gladbach und vor dem "Finale" um ein Europapokal-Ticket in Bochum stellt Leverkusens Geschäftsführer Simon Rolfes die Seriosität des Teams infrage und fordert einen Lerneffekt.

Es war nur ein kurzer Anflug von Trotz. Nach dem bitteren Leverkusener Aus im Halbfinale der Europa League gegen die AS Rom hatte Bayer 04 gerade durch ein völlig unnötiges 2:2 gegen Borussia Mönchengladbach die ideale Ausgangsposition im Rennen um Platz 6 am letzten Spieltag verschenkt, als Simon Rolfes nichts vom zweiten Tiefschlag für den Werksklub innerhalb von nicht einmal 72 Stunden wissen wollte.

"Wir sind auf Platz 6 gekommen - deswegen war das ein Schritt nach vorne", erklärte Leverkusens Geschäftsführer, ohne dass dabei Worte und Mimik auch nur annähernd dieselbe Botschaft transportieren wollten. Der 41-Jährige war trotz des Sprungs auf den sicheren Europapokalplatz sichtlich genervt und angefressen.

Und das völlig zu Recht. Schließlich hätte Bayer bei einem Sieg gegen eine an einem Erfolgserlebnis lange Zeit völlig desinteressierte Borussia im Saisonfinale beim VfL Bochum schon ein Punkt gereicht, um sich definitiv für einen internationalen Wettbewerb zu qualifizieren.

Jetzt muss das Team von Xabi Alonso bei den noch um den Klassenerhalt kämpfenden Bochumern voraussichtlich zwingend gewinnen. Tritt der VfL Wolfsburg, der nur einen Zähler hinter Bayer rangiert, dann doch zeitgleich gegen die Berliner Hertha an, die bereits abgestiegen ist.

Bakker und Amiri legen für Gladbach die Tore vor

Eingebrockt hat sich die Leverkusener Mannschaft diese Ausgangsposition nach einer 2:0-Führung ganz alleine - und zog sich deshalb auch den Zorn von Rolfes zu. "Wir haben Gladbach wieder ins Spiel geholt - bei beiden Toren. Wir haben viele Phasen vernünftig kontrolliert, aber natürlich zwei klare Fehler bei den Gegentoren gemacht und wir haben am Ende nicht seriös genug gespielt in vielen Situationen."

In der Tat hatte es schon selbstzerstörerischen Charakter, wie Bayer 04 gegen die Gäste, die bis dahin eher an einen teilaktiven Trainingspartner denn an einen um Punkte kämpfenden Bundesligisten erinnerten, die sicher erscheinenden drei Punkte wegwarf. Vor dem Anschlusstreffer brachte Mitchel Bakker mit einem indiskutabel schlampigen Rückpass Torhüter Lukas Hradecky völlig unnötig in Bedrängnis, der den springenden Ball Torschütze Jonas Hofmann vor die Füße stoppte. Beim 2:2 lieferte Nadiem Amiri im Zustand geistiger Umnachtung mit einem Rückpass von der Strafraumkante auf den neben Hradecky stehenden Marcus Thuram den Pre-Assist.

Wie Bayer diese Führung verschleuderte, war an Absurdität kaum zu übertreffen, derart bizarr gestalteten sich die Fehler. Zu denen die Werkself zu allem Überfluss durch den Gegner nicht annähernd gezwungen worden war. "Gladbach war ja nicht so aggressiv, dass sie uns unter Druck gesetzt hätten", stellte Rolfes sichtlich bedient fest, der selbst die Vorlage zur Milde verweigerte, als er auf die fehlende Frische der Bayer-Profis angesprochen wurde.

Seriosität hat nichts mit Kraft zu tun. Gerade wenn du müde bist, musst du seriöser spielen. Simon Rolfes

Denn statt die unübersehbare Müdigkeit der Mannschaft, in der etliche Akteure aufgrund fehlender Alternativen und der daraus resultierenden Dauerbelastung sichtlich auf dem Zahnfleisch gehen, als Entschuldigungsgrund aufzugreifen, wertete Rolfes diese sogar als strafverschärfend.

"Seriosität hat nichts mit Kraft zu tun. Gerade wenn du müde bist, musst du seriöser spielen, den Ball laufen lassen, einfach spielen, und nicht in der 89. Minute versuchen, auf drei Metern am eigenen Sechzehner heraus zu kombinieren", argumentierte er mit dem Blick auf den Ausgleich, bei dem Bayer die Situation spielerisch ansehnlich lösen wollte, "das hat etwas mit Seriosität, nicht mit Kraft zu tun, sondern mit dem Kopf".

Bochum kämpft um sein Leben - wir aber auch. Xabi Alonso

Doch dieser scheint bei fast allen Leverkusener Akteuren völlig leer. Nach den verpflichtenden Statements vor den TV-Kameras blieben die Bayer-Profis später in den Katakomben in der Mixed-Zone wie schon nach dem ernüchternden Aus gegen die Roma sprachlos. Sie werden die Woche vor dem Bochum-Spiel außer zur Regeneration auch zur Besinnung benötigen. "Heute gab es viel zu lernen für viele Spieler", stellte Rolfes unmissverständlich fest.

Schon in Bochum muss ein Effekt erkennbar werden. Dort wird neben Sechser Kerem Demirbay (Gelbsperre) auch Piero Hincapie fehlen, der sich nach einem brutalen Foul einen Platzverweis einhandelte und damit seinen Trainer mangels gleichwertiger Alternativen in der Innenverteidigung vor ein Problem stellt.

Denkbar ungünstige Voraussetzungen für den Showdown, bei dem Bayer jetzt womöglich doch noch alles verspielen kann. "Es ist wie ein Finale", weiß Xabi Alonso, der sich auch um die Physis seiner Mannschaft sorgt. "Um ehrlich zu sein: Die Jungs zeigen großen Einsatz, aber manchmal reicht das nicht. Jetzt haben wir etwas Zeit uns zu erholen, aber auch uns vorzubereiten für einen großen Kampf in Bochum. Sie spielen um ihr Leben - aber wir auch."