Absturzängste und Aufstiegshoffnungen: Wie es bei Werder und Schalke aussieht

Ihr großer Name täuscht. Sportlich und wirtschaftlich haben die Absteiger Werder Bremen und Schalke 04 mit Schwierigkeiten zu kämpfen. Nun treffen die Bundesliga-Urgesteine erstmals eine Etage tiefer aufeinander.

Ursprünglich war vor dieser Saison sicherlich noch etwas anderes damit gemeint. Aber vielleicht trifft diese ewige Glorifizierung der attraktivsten 2. Liga in der Geschichte des deutschen Fußballs ja trotzdem zu. Ein Blick auf die Tabelle genügt, um festzustellen, dass Liebhaber eines ausgeglichenen Wettbewerbs aktuell voll auf ihre Kosten kommen. Von Spitzenreiter FC St. Pauli, der allerdings noch ein Nachholspiel hat, abwärts bis zum Zehnten Karlsruher SC trennt die einzelnen Tabellenplätze jeweils genau ein Punkt. Und irgendwo dazwischen: die beiden Bundesliga-Absteiger, die beiden großen Traditionsvereine, die beiden vermeintlichen Attraktivitätssteigerer: Werder Bremen und Schalke 04.

Sportlich hat sich das Duo hinter den etablierten Zweitligisten aus Regensburg, Paderborn und Darmstadt eingefunden; die Knappen auf Platz 5, die Hanseaten sogar nur auf Rang 8. An diesem Samstag (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) steht nun das erste Aufeinandertreffen in der 2. Liga bevor, in der die dortigen Schwergewichte bislang so ihre Anpassungsprobleme haben, teilweise sogar ganz ähnliche.

Zuletzt war der Trend wieder gegenläufig: Während Schalke mit drei Pflichtspielniederlagen am Stück in die spielfreie Zeit ging, war es nach dem zurückliegenden 12. Spieltag nicht das erste Mal, dass Markus Anfang als Trainer des SV Werder eine bevorstehende Länderspielpause zum Anlass nahm, Sätze wie jenen zu formulieren: "Diese positive Energie können wir erst mal transportieren." Wann immer der Spielbetrieb in der aktuellen Zweitligasaison unterbrochen wurde, hatte seine Mannschaft einen Sieg vorzuweisen: 3:0 gegen Rostock, 3:0 gegen Heidenheim - und nun eben ein 2:1 in Nürnberg.

Werder hofft jetzt den Knoten gelöst zu haben

Doch so deutlich die Heimsiege vom Ergebnis her auch ausgefallen waren, so wirkte die Überzeugungskraft beim jüngsten Bremer Auftritt schon noch mal anders. Durchschlagender als sonst erscheint auch die damit verbundene Hoffnung, dass es diesmal tatsächlich "etwas frei machen kann", wie von Anfang also bereits zum dritten Mal sinngemäß beschworen. Letzte Zweifel verbleiben natürlich, belegt durch die sprunghaften Ergebnisse der bisherigen Zweitligasaison, die ja die erste für den Klub ist seit über 40 Jahren. Zwar offenbarten die Bremer in individueller Hinsicht vereinzelt großes Potenzial, doch im Umgang mit den Erfordernissen der 2. Liga eben auch große Defizite. "Ohne etwas schlechtreden zu wollen, aber: Das ist eine andere Liga", erklärt Frank Baumann, Werders Sportchef, und verweist auf die "insgesamt geringste Zweitligaerfahrung, die wir haben". Kumulierte 738 Einsätze im Kader stützen das, kein anderer Zweitligist hat weniger.

Als Kompass in diesen seit längerer Zeit unbekannten Gefilden gibt in vielerlei Hinsicht der im Sommer verpflichtete Trainer die Richtung vor. Anfang will nach Zweitligastationen in Kiel, Köln und Darmstadt nun mit Werder in die Bundesliga. Zwischenzeitlich sah es danach aus, dass dieser Plan zumindest in dieser Saison schwierig realisierbar wäre, allerdings hat vor allem eine kürzlich vollzogene spieltaktische Umstellung neue Zuversicht geschürt.

Bremens Doppelspitze funktioniert

Funktionieren zusammen gut: Niclas Füllkrug und Marvin Ducksch. imago images/Zink

Seit zwei Partien lässt der 47-Jährige die für Zweitligaverhältnisse äußerst namhafte Doppelspitze Marvin Ducksch/Niclas Füllkrug auch von Beginn an gemeinsam stürmen. Gleichzeitig hat die Mannschaft das in der 2. Liga durchaus erfolgversprechende Stilmittel der langen Bälle für sich entdeckt, bleibt jedoch weiterhin spielerisch flexibel. In Nürnberg drehte Werder nach dem bislang dominantesten Auftritt unter Anfang gar erstmals eine Partie. Zwar will der Coach den schwankenden Saisonverlauf nicht außer Acht lassen, er findet aber: "Man muss die Tendenz sehen - und die ist positiv."

Drei Niederlagen in Serie für Schalke

Auf Schalke ist sie das nicht mehr. Die Niederlagen in Heidenheim und auch gegen Darmstadt sowie das Pokal-Aus bei 1860 München haben den Trend der vorherigen Siegesserie ins Gegenteil kippen lassen. "Zwei, drei Spieltage können die Tabelle komplett auseinanderreißen", hatte Trainer Dimitrios Grammozis zuvor im kicker selbst gesagt und wohl nicht damit gerechnet, dass er so schnell auf negative Weise bestätigt würde.

Dabei schienen die Startprobleme, die Schalke nach Spieltag 7 nur Rang 11 beschert hatten, bereits überwunden. Der Last-Minute-Sieg in Hannover und der überzeugende, wuchtvolle Auftritt beim 3:0 gegen Dresden eine Woche später nährten die Hoffnung, sich ein für alle Mal in der Spitzengruppe festgesetzt zu haben. Doch es kam erneut anders. Gefestigt ist also auch Schalke noch nicht als Zweitliga-Mannschaft, wie auch? "Es bestätigt sich Woche für Woche, dass es eine wirklich harte Liga ist", hatte Grammozis gesagt. Und sein Team hat damit weiter Probleme. Wo in einigen engen Partien am Ende Simon Terodde den Unterschied ausmachte, klemmt selbst beim Top-Torjäger inzwischen der Abzug: Seit er den Zweitliga-Torrekord von Dieter Schatzschneider mit seinem 153. Treffer eingestellt hat, blieb der 33-Jährige fünfmal torlos.

Die jüngsten Niederlagen zeigen, dass hinter Standards und dem eigentlich verlässlichen Torgaranten ein funktionierender Plan fehlt, um trotzdem Gefahr zu entwickeln. Dass zuletzt auch die Abwehr inklusive Mittelfeldzentrale wackelte, verschärft die Situation. Und natürlich kanalisiert sich das in einer Person: bei Grammozis. Der konnte in der desaströsen Abstiegssaison zwar noch die beste Bilanz aller fünf Trainer vorweisen, ist aber trotzdem ein Gesicht des Niedergangs, den er nicht mehr aufhalten konnte. Und die Zweifel, ob Grammozis auch deswegen der richtige Mann für den Neuanfang ist, begleiten den 43-Jährigen seit Saisonbeginn.

"Wir waren uns einig, dass wir erst mal in der Liga ankommen müssen. Dieser Absturz war ja ein gefühlter Totalschaden." Rouven Schröder

Dabei hatten die Verantwortlichen bereits im Sommer um die Schwere der Aufgabe gewusst. "Wir waren uns einig, dass wir erst mal in der Liga ankommen müssen. Dieser Absturz war ja ein gefühlter Totalschaden", blickt Sportdirektor Rouven Schröder im aktuellen Mitgliedermagazin "Schalker Kreisel" zurück: "Ich war lange genug in der 2. Liga unterwegs. Wenn wir gedacht hätten, wir bauen mal eben eine Mannschaft, die dann sicher aufsteigt, wäre hier gar nichts vorangegangen." Der "riesige Umbruch", wie ihn Grammozis nennt, mit 16 externen Zugängen benötigt weiter Zeit - zumal das Transferfenster in beide Richtungen bis zum letzten Tag offenstand. "Ich hörte immer nur, wir holen den und den und den … Wir mussten zuerst Spieler abgeben, bevor die Kabine aus allen Nähten platzt!", sagt Schröder.

Etat von 80 auf 20 Millionen reduziert

Zahlreiche Profis waren auf Schalke mit hoch dotierten und auch für die 2. Liga gültigen Arbeitsverträgen ausgestattet, der notgedrungen von rund 80 auf rund 20 Millionen Euro reduzierte Spieleretat verlangte Abgänge, notfalls erst einmal auf Leihbasis. Diese Mammutaufgabe bewältigten Sportvorstand Peter Knäbel und Schröder konsequent und gut, der Substanzverlust aber war groß. Zumindest wirtschaftlich wurden in Gelsenkirchen die Planziele mit massiven Kostensenkungsmaßnahmen im gesamten Verein erreicht. Für das Geschäftsjahr 2021 prognostiziert der Klub deutlich positivere Zahlen als befürchtet. Denkbar sei sogar, dass die Gesamtverbindlichkeiten von rund 217 bis Jahresende auf unter 200 Millionen Euro sinken, wie die kürzlich von Finanzvorständin Christina Rühl-Hamers präsentierten Halbjahres-Geschäftszahlen bei detaillierter Betrachtung vermuten lassen. Trotz Corona-Pandemie und Abstieg rechnet der Klub nur mit leicht geringeren Umsatzerlösen als im Vorjahr, der Jahresfehlbetrag soll "nur" im niedrigen zweistelligen Millionenbereich liegen, 2020 waren es noch 52,6 Millionen Euro.

Soll Schalke wieder in die Bundesliga führen: Dimitrios Grammozis. imago images/RHR-Foto

Auch Klaus Filbry, Geschäftsführer Finanzen bei Werder, hat unlängst ein positives Geschäftsergebnis für die laufende Saison in Aussicht gestellt. Fest steht schon jetzt, dass die Wintertransferperiode an der Weser anders werden wird als die im Sommer. Sollte ein Bremer Spieler das Interesse eines anderen Klubs hervorrufen, können sich die Verantwortlichen erstmals wieder ein Nein erlauben - die laufende Saison gilt als durchfinanziert, wenn auch unter erheblichen Anstrengungen (Kredit, Mittelstandsanleihe, Transfererlöse). Nach dem Abstieg war eine solche Haltung noch undenkbar gewesen. Da hatten die wirtschaftlichen Zwänge des finanziell zeitweise mindestens in die Bredouille geratenen Klubs das Handeln von Sportchef Baumann maßgeblich diktiert.

Unsichere Transferphase der Bremer im letzten Sommer

Mindereinnahmen von 40 Millionen Euro durch den verpassten Bundesliga-Klassenerhalt und noch weitere 35 Millionen an Pandemie-Einbußen machten Netto-Transfererlöse von mindestens 20 Millionen Euro notwendig; der Gehaltsetat sank um 27 Millionen auf unter 20 Millionen Euro. Quasi täglich musste der Verein befürchten, jeden beliebigen Profi des Kaders ziehen lassen zu müssen, wenn das Angebot stimmt … Genau gesagt bis 18 Uhr des 31. Augusts, als sich der letzte Spalt des Transferfensters endgültig zuzog - auch wenn zu diesem späten Zeitpunkt nur noch Ausnahme-Offerten in Betracht gezogen wurden, so wie auch jetzt im Winter.

Trotzdem wird jener letzte Tag der Sommer-Wechselperiode, deren Werder-Bilanz 14 Abgänge (davon drei Ausgeliehene) und sieben externe Neuzugänge auswies, gerne als inoffizieller Start in die Saison angeführt. Anfang besaß nun die Gewissheit, welche Spieler ihm für den rekordverdächtig oft proklamierten "Wiederaufbau" zur Verfügung stehen würden - und dass sich diese mental vollumfänglich auf den SV Werder einlassen konnten.

Wert gelegt wurde von Baumann neben der Verpflichtung von zweitligaerfahrenen Spielern wie Ducksch, Nicolai Rapp oder Lars Lukas Mai auch auf das Verankern einer personellen Achse, die sich bislang jedoch kaum finden konnte. Verletzungsgründe. Zuletzt in Nürnberg standen in den Schlussminuten erstmals alle fünf dafür vorgesehenen Mitglieder des Mannschaftsrats auf dem Platz: Ömer Toprak, Leonardo Bittencourt, Christian Groß, Niclas Füllkrug und Milos Veljkovic. Intern dazugezählt wird zudem Jiri Pavlenka, der seinen Platz im Tor nach gesundheitlichen Turbulenzen seit zwei Spielen ebenfalls zurückerobert hat. "Ich glaube", sagt Coach Anfang, "dass wir eine gewisse Konstanz in unser Spiel reinbringen, wenn wir diese auch in unseren Kader reinkriegen."

"Wir sind wie ein ungeschliffener Diamant in der 2. Liga und brauchen noch ein bisschen das Selbstvertrauen." Niclas Füllkrug

Und dann steht da auch noch Füllkrugs Aussage auf dem Prüfstand, die gerade aus dessen Mund einigermaßen paradox anmutete. "Wir sind wie ein ungeschliffener Diamant in der 2. Liga und brauchen noch ein bisschen das Selbstvertrauen." Keine Frage, auch der Angreifer gilt als hochveranlagt, allerdings war davon auf dem Platz bis zum 10. Spieltag mal so gar nichts zu sehen. Lediglich kabinenintern sorgte er für Aufsehen, durch ein konfrontatives verbales Scharmützel mit Clemens Fritz, Leiter Profifußball, was ihm einigen Ärger einhandelte - samt Geldstrafe und Freistellung vom Mannschaftstraining. Die verordnete Denkpause scheint jedoch gewirkt zu haben. Füllkrug zeigte sich geläutert, gibt sich neuerdings mannschaftlich engagiert und ist vor allem wieder: sportlich wertvoll. Vorher noch torlos, war der Angreifer nun an den jüngsten vier Werder-Toren beteiligt.

Hatte in Sachen Kaderplanung einen unsicheren Sommer: Werder-Coach Markus Anfang. imago images/Nordphoto

Funkelnde Vergleiche sind ihm da sicherlich gestattet, zumal Sportchef Baumann grundsätzlich mit einstimmt: "Was Niclas damit meint, ist, dass wir weiter am Schleifen und noch nicht am Ende unserer Entwicklung sind. Das haben wir ja auch so kommuniziert." Dass diese Ankündigungen jedoch nicht gänzlich mit den Erwartungen im Bremer Umfeld einhergehen, ploppt an verschiedenen Stellen immer mal wieder deutlich auf. Am Standort eines Traditionsvereins ist man darüber auch nicht sonderlich verwundert. Trotzdem sei Baumann von vornherein bewusst gewesen, "dass es am Anfang holprig sein kann. Deshalb sind wir nicht komplett überrascht, und man wünscht sich vielleicht, dass es schneller geht - aber das ist unsere Situation aktuell".

Öffentlich wird jeglicher Form von auftretender Ungeduld zwar weiterhin gebetsmühlenartig mit jenem Bremer "Wiederaufbau"-Szenario entgegengewirkt. Doch zumindest intern scheint es noch eine andere Maxime zu geben, wie insbesondere nach der Niederlage in Darmstadt aus den Aussagen Baumanns ("Sonst wird es eine Saison, in der wir wieder unsere Ziele nicht erreichen") herauszuhören war. Teil dieser 2. Liga zu bleiben zählt anscheinend nicht dazu.

"Das Thema Entwicklung im Fußball ist kompliziert"

Das gilt sicherlich auch für Schalke. "Wenn wir erfolgreich sind, werden wir in eine gewisse Richtung gehen, die sehr positiv ist", formulierte es Schröder unlängst etwas verklausuliert. Der Sportdirektor weiß um die Stimmungsschwankungen im Tagesgeschäft: "Das Thema Entwicklung im Fußball ist kompliziert, weil fast wöchentlich abgerechnet wird." Das gilt auch für das Umfeld, das Schröder selbst nach der Horrorsaison 2020/21 vor dem Darmstadt-Spiel als "sehr positiv" einstufte: "Ich habe das Gefühl, dass die Schalker Fans ein gutes Gespür für die Situation haben. Sie sind teilweise unzufrieden, nach dem Spiel in Heidenheim war die Fankurve dennoch sehr positiv." Kritische Stimmen werde "es immer geben", glaubt er: "Wer auf Schalke anfängt und für diesen Verein die Knochen hinhält, der weiß, dass es hier nicht immer nur positiv sein wird. Dann ist man gefragt, es besser zu machen. Und wenn dies gelingt", so Schröder, "bekommst du so viel zurück und kannst dir nach dem Spiel den Applaus der Fans abholen."

Die nächste Gelegenheit dafür kommt dann eben an diesem Samstag beim SV Werder, dem Gegner, der den Schalker Absturz auf Augenhöhe mitgemacht hat und nun vor ähnlichen Herausforderungen steht - zwischen altem Scherbenhaufen und neuer Euphorie, zwischen Absturzängsten und Aufstiegshoffnungen.