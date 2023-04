"Absturz der Götter" und immer wieder Barça: Die größten Aufholjagden der Champions League

Drei Tore muss der FC Bayern auf Manchester City aufholen. Dass das in der Champions League möglich ist, weiß vor allem der FC Barcelona.

In seiner doch recht mutigen Ankündigung blieb Luis Enrique rational. "Wenn sie vier Tore gegen uns schießen können, können wir sechs schießen", meinte der damalige Trainer des FC Barcelona trocken, nachdem seine Mannschaft das Achtelfinal-Hinspiel der Champions League 2017 bei Paris St. Germain sang- und klanglos mit 0:4 verloren hatte.

Noch nie hatte ein Team, seit dieser Wettbewerb so heißt (ab 1992/93), einen Vier-Tore-Rückstand aufholen können. Und doch hatte Luis Enriques Rechnung irgendwie Sinn ergeben. Ihre Heimspiele in der Gruppenphase hatten die Katalanen allesamt in einer Höhe gewonnen, die mindestens für die Verlängerung gereicht hätte: 7:0 gegen Celtic, 4:0 gegen Borussia Mönchengladbach und 4:0 gegen Manchester City in der ersten Saison unter Pep Guardiola.

Paris war schon damals stark, klar, sonst hätte die Mannschaft von Unai Emery Barça ja nicht 4:0 geschlagen. Doch statt Lionel Messi, Neymar und Kylian Mbappé - die ersten beiden kickten noch für Barça - stürmten in ihren Reihen 2017 noch Lucas Moura, Edinson Cavani und Julian Draxler, die im Camp Nou augenscheinlich Angst vor der eigenen Courage hatten.

Bereits in der dritten Minute köpfte Luis Suarez die Katalanen in Führung und machte das Camp Nou damit endgültig zu einem Tollhaus - PSG wankte schon früh dem Schlusspfiff entgegen. Der ließ allerdings noch eine Weile auf sich warten. Als ein Eigentor von Laywin Kurzawa und ein Elfmeter von Messi nach 50 Minuten ein 3:0 auf der Anzeigetafel aufleuchten ließen, war das schier Undenkbare auf einmal ganz nah. Bis Cavani die blau-rote Party zu crashen schien.

Aytekin fiel auf Suarez rein

Der Befreiungsschlag des Uruguayers zum 3:1 bedeutete in Zeiten der Auswärtstorregel, dass Barça nun insgesamt sechs Tore schießen musste - und 3:1 stand es auch in der 88. Minute noch. Vier Tore hatte in der CL-K.-o.-Phase eben noch niemand aufgeholt. Dann aber schlugen die großen Minuten eines inspirierenden Neymar, der erst ein herrliches Freistoßtor und kurz darauf ein Elfmetertor schoss, vor dem Schiedsrichter Deniz Aytekin auf einen dramatischen Faller von Luis Suarez reingefallen war.

Ich wusste nicht, ob ich träume. Sergi Roberto nach seinem entscheidenden Tor zum 6:1 gegen PSG

Es war nicht die erste umstrittene Entscheidung des Deutschen gewesen, doch für einen solchen Husarenritt musste Barça an diesem besonderen Abend eben alles in die Karten spielen. Auch das 5:1 reichte noch nicht, doch Aytekin gewährte dem FCB eine lange Nachspielzeit. Und Sergi Roberto den Moment seines Lebens. In der 95. Minute warf sich das Eigengewächs in eine Neymar-Flanke und grätschte den Ball in die Maschen. "Ich wusste nicht, ob ich träume", gab der Held hinterher zu Protokoll. "Ein so lautes Geräusch" wie diesen kollektiven Torjubel hatte er noch nie gehört.

Luis Enriques Glaube hatte tatsächlich Berge versetzt, doch erklimmen konnte sein Team den Gipfel nicht. "Cardiff, wir kommen!", twitterte der FCB nach "La Remontada", der Aufholjagd, euphorisiert. Doch in einen Endspielort der Champions League schaffte Barça es bis heute nicht mehr, stattdessen zwei weitere Male auf die Liste unglaublicher Comebacks. Nur nicht so, wie sich die Katalanen das wahrscheinlich vorgestellt hatten.

Zweimal in Folge blamiert sich Barcelona leichtfertig

Das Camp Nou blieb in Europa eine Festung, auch unter Luis Enriques Nachfolger Ernesto Valverde. Ohne Neymar, der sich inzwischen ausgerechnet PSG angeschlossen hatte, musste im Viertelfinal-Hinspiel ein Jahr später auch die AS Rom diese Erfahrung machen, die sich in Barcelona durch zwei Eigentore auch selbst schlug. 4:1 - gedanklich hatte Barça das Halbfinale 2018 wahrscheinlich schon gebucht.

Selbst Roma-Stürmer Edin Dzeko hatte sich "nicht vorstellen können", was in der ewigen Stadt tatsächlich noch passieren sollte. Peter Drury, Star-Kommentator bei "BT Sport", begleitete die 82. Minute in einem Zustand unweit des Deliriums: "Rom ist aus seinen Trümmern auferstanden! Manolas, der griechische Gott in Rom!" Nach einer Ecke hatte der Innenverteidiger in den Schlussminuten das 3:0 geköpft, während auf der Gegenseite einen enttäuschenden Messi die göttlichen Kräfte verlassen hatten.

Ekstase in Anfield: Georginio Wijnaldum (li.) und Co. versetzen dem FC Barcelona 2019 den nächsten Tiefschlag. Getty Images

Dinge, "an die keiner mehr geglaubt hatte" (Dzeko), wollten den FC Barcelona in diesen Jahren einfach nicht in Ruhe lassen. So verging erneut nur ein Jahr, bis die Katalanen selbst Jürgen Klopps FC Liverpool im Halbfinal-Hinspiel im Camp Nou mit 3:0 in die Schranken wiesen, angeführt von einem großartigen Messi. Das Tor zum Finale war weit aufgestoßen, doch an der Anfield Road gab es einen Trainer, der sich mit Luis Enrique wahrscheinlich gut verstanden hätte.

"Der Glaube in unserer Kabine ist unglaublich", verriet Kapitän Jordan Henderson über Anpeitscher Klopp und sein Gefolge, "wir wussten, dass wir es schaffen konnten". Und das taten die Reds. Die Doppelpacker Georginio Wijnaldum und Divock Origi fügten dem großen FCB, der einer Überdosis seiner einst eigenen Medizin erlag, die nächste schmerzhafte Niederlage zu (0:4). Ihr Leichtsinn brachte die Katalanen um den Verstand, Trainer Valverde wurde später als Tabellenführer entlassen.

Doch keine Sorge, FC Bayern: Es muss nicht immer der FC Barcelona beteiligt sein, wenn in der Champions League schier aussichtslose Hinspiel-Rückstände spektakulär noch gedreht werden sollen. Ein Heimspiel reicht völlig aus. 2004, als Barça noch im UEFA-Cup spielte und Erling Haaland wahrscheinlich gerade in den Kindergarten kam, schlug Titelverteidiger AC Mailand den heutigen Drittligisten Deportivo La Coruna im Viertelfinal-Hinspiel mit 4:1. Sie werden schon ahnen, was dann passierte.

Ein Wetteinsatz auf Knien

"Wunder geschehen häufig. Dinge, die du rational nicht erwarten würdest", redete sich Depor-Trainer Javier Irureta ein, wofür er eigentlich weniger Grundlage hatte als Jahre später Luis Enrique. Für eine Remontada warf der Baske aber auch mehr in die Waagschale: "Ich würde auf Knien kriechend zur Kathedrale von Santiago de Compostela pilgern" - 80 Kilometer den Jakobsweg entlang.

Diesen Wetteinsatz würde Irureta schon nicht einlösen müssen, schwärmte AC-Vereinspatron Silvio Berlusconi doch vom "besten Milan, das es je gegeben hat". Nach dem Hinspiel durchaus nachvollziehbar.

Doch Irureta zog alle Register. "Wir beten dafür, dass wir ein frühes Tor schießen. Damit würden wir sie vielleicht verunsichern, dann wäre alles möglich." Mindestens sein Stürmer Walter Pandiani hatte Iruretas Gebete erhört - fünfte Minute, 1:0. Das Estadio Riazor war im Vergleich zu Milans bombastischem San Siro vielleicht nur so groß wie eine Zigarettenschachtel, und doch hatten sich Kaka, Andriy Shevchenko, Paolo Maldini und Co. am Abend des 7. April 2004 dort verloren.

Der Absturz der Götter. La Gazzetta dello Sport nach Milans 0:4 gegen Depor

Durch Tore von Juan Carlos Valeron und Albert Luque wäre Depor bereits zur Pause weiter gewesen, Fran Gonzalez besorgte in der Schlussphase sogar noch das 4:0. "Der Absturz der Götter" (Gazzetta dello Sport) war nicht mehr aufzuhalten. So musste Irureta, der bewiesen hatte, dass solch ein Comeback selbst gegen eine Carlo-Ancelotti-Mannschaft möglich ist, sein Versprechen wohl oder übel einlösen.

Das Halbfinal-Aus gegen den späteren Sieger FC Porto (0:0, 0:1) wartete er noch ab, dann schnappte er sich sein Trainerteam und kam mit Fotobeweis in Compostela an. Nur gekrochen waren sie nicht.