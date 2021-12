Abstreiter fordert mehr Physis - U 20 gegen Slowakei chancenlos

Das war zu wenig vor dem Start in die U-20-Weltmeisterschaft in Edmonton: Deutschlands Eishockey-Nachwuchs unterliegt der Slowakei bei der Generalprobe mit 0:4.

Die deutschen Junioren haben ihre Generalprobe vor der U-20-WM in Kanada verpatzt. Das Team von Bundestrainer Tobias Abstreiter unterlag in Red Deer der Slowakei mit 0:4. Das erste Turnierspiel der deutschen Auswahl findet am zweiten Weihnachtstag (20.00 Uhr MEZ/MagentaSport) in Edmonton gegen Finnland statt.

"Wir haben das Spiel verloren, weil wir in den Zweikämpfen nicht hart genug gearbeitet haben", kritisierte Abstreiter: "Wir müssen in den nächsten Spielen die Zweikämpfe annehmen und mehr physische Präsenz zeigen."

Die deutschen Junioren, die ohne die nordamerikaerfahrenen Ausnahmetalente Tim Stützle, John Peterka und Lukas Reichel auskommen müssen, treffen bei der WM neben Finnland auch auf Tschechien (27. Dezember), Kanada (29. Dezember) und Österreich (31. Dezember). Das Ziel der deutschen Mannschaft ist das Viertelfinale.

