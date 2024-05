Abstimmung: Wen würdet ihr zur EM mitnehmen?

Am kommenden Dienstag (21. Mai) wird Ralf Rangnick seinen vorläufigen EM-Kader bekanntgeben. Doch wen würden die kicker-User im österreichischen Nationalteam mitnehmen? Stimmt jetzt ab!

Für Teamchef Ralf Rangnick und das österreichische Nationalteam geht es in die heiße Phase. Die EM nähert sich in großen Schritten und damit steht auch die Kaderbekanntgabe ins Haus. Anders als es der DFB mit seiner stückerlweisen Nominierung getan hat, wird der ÖFB seinen EM-Kader wohl auf klassischem Wege verkünden. Oder wird sich Rangnick von seinen Landsleuten inspirieren lassen?

Bis zu 26 Spieler dürfen die teilnehmenden Nationen für die Endrunde nominieren. Während Nagelsmann wohl nur auf einen 23-Mann-Kader zurückgreifen wird, ist davon auszugehen, dass Rangnick das Kontingent voll ausschöpfen wird. Seinen vorläufigen Kader wird der 65-Jährige jedenfalls am Dienstag, den 21. Mai um 18 Uhr benennen. Spätestens am 7. Juni muss der UEFA dann der endgültige Kader gemeldet werden. Das Auftaktspiel der Österreicher steigt am 17. Juni (21 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Frankreich in Düsseldorf.

Neuerliche Operation bei Alaba

Wenige Wochen vor EM-Start hat der Teamchef wohl viele Fragezeichen über dem Kopf. Wer wird fit? Wer nicht? Welche Akteure brauchen in den abschließenden Generalproben gegen Serbien (4. Juni) und die Schweiz (8. Juni) noch wertvolle Spielpraxis? Fakt ist, dass es aktuell noch viele Variablen im möglichen EM-Kader gibt. Allen voran Teamkapitän David Alaba. Wie spanische Medien am Donnerstag berichtet hatten, soll sich der Real-Star am Mittwoch in Innsbruck einer neuerlichen Operation unterzogen haben. Sein Comeback soll sich demnach um zwei weitere Wochen verzögern.

Wen würdest du zur EM mitnehmen, wenn du Teamchef wärst? Zur Auswahl steht eine Liste von 50 Spielern, die zuletzt auch beim EM-Form-Check dabei waren.

Ihr könnt die Spieler in drei Kategorien auswählen. Entscheide dich für vier Torhüter und neun Abwehrspieler. Aus der Kategorie Mittelfeld/Angriff dürft ihr 13 Profis wählen.

Hier geht es zur Abstimmung...