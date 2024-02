Abstimmen und diskutieren: Ist Eberl der Richtige für den FC Bayern?

Max Eberl wird neuer Sportvorstand beim FC Bayern. Ist er der richtige Mann für die Herausforderungen beim FC Bayern? Jetzt abstimmen!

Am Freitag, 1. März, soll beim FC Bayern eine neue Ära beginnen: Max Eberl tritt dann offiziell seinen Job als Sportvorstand an (schon am Dienstag wurde er in der Allianz-Arena vorgestellt, hier im Ticker zum Nachlesen).

Auf den gebürtigen Niederbayern warten zahlreiche Herausforderungen: Trainer Thomas Tuchel ist im Sommer weg, der Kader ist eine Baustelle und abseits des Rasens wird sich der FCB mit Eberl in einer neuer Organisationsstruktur formieren.

Jetzt diskutieren: Welche Herausforderung sollte Max Eberl beim FC Bayern zuerst angehen?

Ist Eberl der richtige Mann für diese großen Aufgaben? Stimmen Sie jetzt bei unserer Umfrage ab:

