Abstiegssorgen? So nicht!

"Wir brauchen uns nicht kleiner zu machen, als wir sind", sagte Bochums Torwart Manuel Riemann nach dem 2:0 gegen Mainz 05. Wenn der VfL sein Feuer beibehält, braucht sich der Aufsteiger um den Klassenerhalt keine Sorgen zu machen.

Elf Jahre lang mussten sie innerhalb ihrer Stadtgrenzen auf Erstliga-Fußball verzichten, doch im Heimspiel gegen Mainz 05 (2:0) haben die beherzten Bochumer gezeigt, dass sie Bock auf die Liga haben und der Klassenerhalt, der am Ende dieser Saison stehen soll, absolut realistisch ist. Manuel Riemann, bereits in der Aufstiegssaison einer der Säulen des Teams, formulierte es anschließend so: "Wenn wir mit dieser Intensität weiterspielen und an uns glauben, muss erst einmal eine Mannschaft kommen, die uns schlägt. Wenn das dann so ist, reiche ich die Hand und sage: Respekt!"

Respekt zollte am Samstag vor allem der Gegner. "Die Bochumer haben uns mit unseren Tugenden geschlagen", sagte FSV-Sportdirektor Martin Schmidt. "Sie waren gierig und aggressiv in den Zweikämpfen und haben ihre wenigen Torchancen genutzt."

Torwart Riemann, der erst gegen Niklas Tauer das 1:1 (42.) und später gegen Kevin Stöger das 1:2 (80.) verhinderte, zeigte die breite Brust: "Wir brauchen uns nicht kleiner zu machen, als wir sind. Wir sind nicht irgendwie aufgestiegen, sondern haben 67 Punkte geholt."

Bewährtes Team gespickt mit neuen Kräften

Die Spieler, die gegen den FSV so aufopferungsvoll auftrumpften, bildeten in weiten Teilen die Meistermannschaft der Vorsaison, entsprechend gut funktionieren die Automatismen. Die Homogenität dieses Teams erlaubt einen unkomplizierten Einbau neuer Kräfte - Sebastian Polter ist das beste Beispiel.

Für den Neuzugang räumte Trainer Thomas Reis umgehend einen Platz in der Startformation frei, ohne dabei die Qualitäten des bisherigen Mittelstürmers Simon Zoller zu verschenken. Dieser kam über die rechte Angriffsseite, was sich insbesondere beim 2:0 auszahlte. Zollers Flanke hätte präziser nicht sein können, in der Mitte wuchtete Polter seinen Körper am amateurhaft Gegenwehr leistenden Jeremiah St. Juste vorbei, um kraftvoll einzunicken.

Der Angreifer weiß: "Wir müssen uns Woche für Woche immer neu einschwören." Die nächste Herausforderung heißt 1. FC Köln (Samstag, 15.30 Uhr, LIVE! bei kicker), das nächste Spiel im Ruhrstadion steigt nach der Bundesligapause am 12. September gegen Hertha BSC.