Abstiegskampf: Wo Stevens Schalke, Stuttgart & Co. sieht

Fünf aktuelle Bundesliga-Vereine hat Huub Stevens gecoacht, vier von ihnen stecken im Abstiegskampf. Wie der 69-Jährige die Lage seiner Ex-Klubs einschätzt und welches Rezept er für die Kandidaten parat hat, verrät er in der neuen Sendung "Was geht, Bundesliga?"

Jahrhunderttrainer auf Schalke, Experte in Sachen Abstiegskampf: Huub Stevens. IMAGO/RHR-Foto

Seine lange Trainerkarriere hat Huub Stevens im Januar offiziell beendet, als Experte ist er dennoch gefragt. Dem kicker stand er Rede und Antwort. Das Thema: Abstiegskampf in der Bundesliga. Die derzeitigen Protagonisten: Hoffenheim, Bochum, Stuttgart, Hertha und Schalke. Bis auf Bochum hat der Niederländer alle Klubs selbst schon trainiert, die TSG, den VfB und auch S04 vor dem Abstieg bewahrt.

Wie schätzt er die aktuelle Situation ein? Hoffenheim traut Stevens den Ligaverbleib zu. Mit dem Trainerwechsel (Pellegrino Matarazzo für André Breitenreiter) haben die Kraichgauer "eine Entscheidung getroffen, die gut überlegt ist", wie Stevens unterstreicht, "die tun nicht einfach so mal etwas".

Bei Bochum und auch bei Hertha hat der 69-Jährige dagegen so seine Bedenken. Zwar habe der VfL "bestimmte Qualität im Kader - das haben aber auch andere Vereine". Beim Hauptstadtklub indes glaubt Stevens, "dass Hertha nicht die Mannschaft hat, um gegen den Abstieg zu kämpfen". Und Stuttgart? Da baut der Niederländer auf den neuen Trainer Bruno Labbadia: "Mit der Erfahrung, die Bruno hat, wird es der VfB schaffen."

Trübe Aussichten für Schalke

Und sein Herzensklub Schalke, wo er zum Jahrhunderttrainer gewählt wurde? Für die Königsblauen bleibt nach Stevens Ansicht nur die Relegation, "das Beste, was Schalke noch holen kann".

Was Huub Stevens als Rezept für die Abstiegskandidaten bereithält, er zum Thema "Siegermentalität" zu sagen hat, er für Empfehlungen für S04 hat, wie wichtig ihm Disziplin ist und warum ihn Schalke, insbesondere Thomas Reis, jederzeit anrufen kann, gibt's in der ganzen Folge "Was geht, Bundesliga?" auf YouTube zu sehen. Jetzt reinschauen!