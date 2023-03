Abstiegskampf: Das Restprogramm der Bundesliga-Kellerkinder

Noch nie war der Abstiegskampf in der Bundesliga nach dem 23. Spieltag so eng. Fünf Teams stecken aktuell unten fest. Gegen wen das Quintett noch antreten muss.

Elf Spieltage stehen in der Bundesliga noch an und noch nie in ihrer fast 60-jährigen Geschichte war der Kampf um den Klassenerhalt nach dem 23. Spieltag so eng.

In der restlichen Saison spielt jeder der aktuell am stärksten vom Abstieg bedrohten Klubs noch mindestens zwei direkte Abstiegsduelle - Hoffenheim und Hertha treffen sogar dreimal noch auf direkte Konkurrenten. Richtig spannend könnte es am 34. Spieltag werden, wenn sich der VfB und die TSG gegenüberstehen.

In Sachen Torverhältnis haben die Schalker und die Bochumer die schlechteste Ausgangslage, drei Kellerkinder müssen noch zum FC Bayern reisen, ein Trio empfängt zudem Borussia Dortmund jeweils zuhause.

Die Gegner von Hertha BSC: Platz 14 - 20 Punkte - 28:44 Tore (-16)

Mainz (H), Hoffenheim (A), Freiburg (A), Leipzig (H), Schalke (A), Bremen (H), FC Bayern (A), Stuttgart (H), Köln (A), Bochum (H), Wolfsburg (A)

Die Gegner des VfB Stuttgart: Platz 15 - 19 Punkte - 28:40 Tore (-12)

Frankfurt (A), Wolfsburg (H), Union Berlin (A), Bochum (A), Dortmund (H), Augsburg (A), Gladbach (H), Hertha BSC (A), Leverkusen (H), Mainz (A), Hoffenheim (H)

Die Gegner der TSG Hoffenheim: Platz 16 - 19 Punkte - 29:42 Tore (-13)

Freiburg (A), Hertha BSC (H), Bremen (A), Schalke (H), FC Bayern (A), Köln (H), Leipzig (A), Frankfurt (H), Wolfsburg (A), Union Berlin (H), Stuttgart (A)

Die Gegner des FC Schalke: Platz 17 - 19 Punkte - 18:42 Tore (-24)

Dortmund (H), Augsburg (A), Leverkusen (H), Hoffenheim (A), Hertha BSC (H), Freiburg (A), Bremen (H), Mainz (A), FC Bayern (A), Frankfurt (H), Leipzig (A)

Die Gegner des VfL Bochum: Platz 18 - 19 Punkte - 24:56 Tore (-32)

Köln (A), Leipzig (H), Frankfurt (A), Stuttgart (H), Union Berlin (A), Wolfsburg (H), Dortmund (H), Gladbach (A), Augsburg (H), Hertha BSC (A), Leverkusen (H)