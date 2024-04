Abstieg nach 35 Jahren besiegelt: 18 Punkte Abzug für Vitesse Arnheim

Vitesse Arnheim steht als erster Absteiger aus der höchsten niederländischen Fußball-Liga fest. Der Grund: Der Verband hat den Klub mit einer drastischen Strafe belegt.

Der niederländische Fußball-Verband (KNVB) hat Vitesse Arnheim mit einem Abzug von 18 Punkten belegt. Der unabhängige Lizenzierungsausschuss des Verbandes begründete die drastische Strafe mit wiederholten Verstößen gegen Lizenzbestimmungen. Damit steht der Verein mit -1 Punkten als erster Absteiger fest und muss die höchste niederländische Liga nach 35 Jahren verlassen.

Vitesse akzeptiert Verbandsstrafe

Auch sportlich wäre Arnheim aber nur noch schwer zu retten gewesen. Mit zuvor 17 Zählern aus 30 Spielen hatte der Verein nicht erst ob der 0:6-Klatsche beim designierten Meister Eindhoven auf dem letzten Platz der Eredivisie gestanden. Sechs Punkte betrug der Rückstand auf den Relegationsplatz, den derzeit Waalwijk belegt.

Vitesse teilte mit, keinen Einspruch gegen die Entscheidung zu erheben. In seiner Erklärung räumte der Verein ein, unter anderem seine Halbjahreszahlen nicht korrekt vorgelegt und sich gegenüber einer Bank und dem Ministerium für Wirtschaft und Klima falsch verhalten zu haben.

Auch Abramowitsch im Fokus

Zudem gibt es Untersuchungen, ob Vitesse Verbindungen zu dem mit Sanktionen belegten russischen Oligarchen und ehemaligen Chelsea-Besitzer Roman Abramowitsch hat, dessen Geschäftspartner Alexander Tschigrinski 2013 in großem Stil bei den Niederländern eingestiegen war. Unter der Ägide Abramowitschs an der Themse hatten beide Vereine in der Folge eine langjährige Partnerschaft. Immer wieder waren Talente der Blues für Vitesse in den Niederlanden aufgelaufen. Darunter etwa Mason Mount, der die Spielzeit 2017/18 auf Leihbasis in Arnheim verbrachte.