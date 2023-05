Abstieg besiegelt: Elche muss in die 2. Liga

Bereits fünf Spieltage vor Saisonende steht der erste Absteiger in La Liga fest. Der FC Elche hat keine Chance mehr auf den Klassenerhalt.

Der FC Elche steht als erster Absteiger aus La Liga fest. Durch die 1:2-Niederlage gegen UD Almeria am Dienstagabend verspielten die Südspanier, die abgeschlagen auf dem letzten Platz rangieren, ihre letzte Chance auf den Klassenerhalt.

Der Abstieg steht somit schon fünf Spieltage vor Saisonende bereits fest.

Mit 17 Punkten Abstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz ist nun auch die theoretische Chance auf den Verbleib in La Liga vergeben. Angedeutet hatte sich der Gang in Liga zwei freilich schon über einen längeren Zeitraum.

Sieben Trainer können den Abstieg nicht verhindern

Bereits seit dem 6. Spieltag belegt Elche den letzten Tabellenplatz. In 33 Spielen gelangen nur kümmerliche drei Siege und insgesamt 16 Punkte. Besonders bemerkenswert: Sebastian Beccacece ist bereits Elches siebter (!) Trainer in der laufenden Spielzeit. Vor ihm standen bereits Francisco Rodriguez, der in einem Spiel von Assistent Jaime Ramos vertreten wurde, Alberto Gallego, Jorge Almiron, Sergio Mantecon und Pablo Machin verantwortlich an der Seitenlinie.

Abgesehen von Elche ist der Abstiegskampf in La Liga recht eng: Zwischen den Plätzen 14 und 19 liegen lediglich fünf Punkte. Wer dem FC Elche in Liga Zwei folgt, ist also noch lange nicht entschieden.