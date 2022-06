Absteiger TuS N-Lübbecke stellt Trainer Kurtagic frei

Bundesliga-Absteiger TuS N-Lübbecke hat seinen Trainer Emir Kurtagic (41) freigestellt. Dies sei das Ergebnis einer intensiven und bereits langanhaltenden Analyse des Saisonverlaufs.

"Die Entscheidung für die Freistellung des Trainers war alles andere als einfach", wird Geschäftsführer Torsten Appel zitiert: "Wir sind jedoch gefordert, den Blick in die Zukunft zu richten und Klarheit für die neuen Aufgaben zu schaffen. Im Namen des TuS N-Lübbecke und besonders auch persönlich spreche ich Emir Kurtagic für die letzten drei Jahre ein herzliches Dankeschön aus und wünsche ihm privat und beruflich für seine Zukunft nur das Beste."

Kurtagic kam zur Saison 2019/20 zum TuS N-Lübbecke. Bereits im Jahr darauf folgte der Aufstieg in die Bundesliga. Nach einer ordentlichen Hinrunde konnte der TuS nicht mehr an die Leistungen anknüpfen und leistete sich 17 Niederlagen in Folge, die letztlich den direkten Wiederabstieg bedeuteten.

Wer die Nachfolge von Kurtagic antreten wird, steht noch nicht fest. Der Verein will sich "zu gegebener Zeit äußern".

"Emir hat hier tolle Arbeit geleistet und die Mannschaft in vielen Bereichen mit seinem akribischen Engagement weiterentwickelt", ergänzt der Sportliche Leiter Rolf Hermann: "Auch ich möchte mich an dieser Stelle für die vertrauensvolle und gute Zusammenarbeit ganz herzlich bedanken und meine Wertschätzung seiner geleisteten Arbeit und ihm persönlich gegenüber bleibt trotz dieser schwierigen Entscheidung groß."