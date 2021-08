Absteiger gegen Aufsteiger in Osnabrück - Magdeburg in Saarbrücken gefordert

Zweiter Teil der englischen Woche in Liga drei: Am Mittwoch treffen in Osnabrück mit dem VfL und Borussia Dortmund ein Absteiger und ein Aufsteiger aufeinander. Dem Nachwuchs-BVB winkt Platz 1. Das allerdings nur, wenn Magdeburg in Saarbrücken Federn lässt.

Löwen zurück in der Spur

Nach drei sieglosen Spielen in Folge fanden die Münchner Löwen am Dienstag zurück in die Erfolgsspur. In einem recht unterhaltsamen Spiel war es Neudecker, der nach schöner Kombination die Sechziger gegen Viktoria Köln in Führung brachte (40.). Zu allem Überfluss sah Kölns Rossmann auch noch kurz vor der Pause Gelb-Rot (44.). In Überzahl ließ sich der TSV die Butter nicht mehr vom Brot nehmen, fuhr dank Dressel (55.) und Biankadi (82.) gar einen 3:0-Sieg ein. Die Kölner warten damit weiter auf den ersten Dreier und bleiben im Keller stecken.

Braunschweig feiert nächsten Sieg

Nach den Siegen in Halle und gegen Zwickau (jeweils 2:0) hatte Braunschweigs Trainer Michael Schiele festgestellt, dass seine Elf "immer mehr verinnerlicht, was wir wollen" - und das zeigten die Löwen auch in Verl. Pena Zauner brachte die Eintracht nach einem Einwurf in Führung (47.), ehe Multhaup mit seinem Treffer zum 2:0 die Weichen endgültig auf Sieg stellte. Weil Görlich (90.+3) auch noch traf, stand am Ende ein 3:0-Erfolg der Eintracht zu Buche.

Schnatterer macht zunächst den Unterschied

Nach dem ersten Saisonsieg (3:2 gegen Viktoria Köln) feierte Waldhof Mannheim den nächsten Erfolg. Gegen den SV Meppen waren es anfangs vor allem die gefährlichen Standards von Marc Schnatterer, die den Kurpfälzern eine komfortable 2:0-Pausenführung einbrachten - Seegert traf gleich zweimal (33., 45.+1). Als dann nach Wiederanpfiff Meppens Tankulic noch unglücklich für Martinovic abfälschte (51.), Seegert für Schnatterter auflegte (59.) und auch noch Höger nach Domaschke-Patzer netzte (89.), war der 5:0-Sieg perfekt - ein aus Mannheimer Sicht rundum gelungener Abend. Für Meppen war es indes ein komplett gebrauchter Tag, zumal Fedl nach üblen Foul an Lebeau auch noch Rot gesehen hatte (63.).

Last-Minute-Punkt für Berlin

Sehenswert: Dominic Baumann (re.) trifft per Flugkopfball. imago images/Kruczynski

Der mit drei Siegen in Serie überraschend stark in die Saison gestartete Aufsteiger Viktoria Berlin kassierte nach dem 0:1 in Halle den nächsten Dämpfer. Beim FSV Zwickau sah es nach Baumanns Flugkopfball in der 15. Minute sogar lange nach der nächsten Niederlage und dem ersten Dreier der Zwickauer aus. Benyamina wusste das jedoch kurz vor Schluss zu verhindern und sorgte für den 1:1-Endstand (89.).

Kalte Dusche für den FCK

Nach dem 3:0 gegen 1860 München wollte der 1. FC Kaiserslautern in Halle unbedingt nachlegen, bekam letztlich aber die kalte Dusche verpasst. Nach ordentlichem Beginn ließen die Pfälzer merklich nach und lagen nach 19 Minuten und Zimmerschieds Fernschuss 0:1 zurück. Der FCK blieb zwar danach durchaus bemüht, allerdings ging der knappe Sieg für Halle aufgrund eines klaren Chancenplus' letztlich in Ordnung.

In Saarbrücken trifft der Fünfte auf den Ersten

Saarbrücken gegen Magdeburg, der Tabellenfünfte gegen den Spitzenreiter: Am Mittwoch (19 Uhr) ist der Blick ins Ludwigsparkstadion gerichtet. Nach zehn Punkten aus den ersten vier Spielen kommen die Gäste mit einer Menge Selbstbewusstsein. In der vergangenen Saison hat jeweils das Auswärtsteam gejubelt: Magdeburg in Saarbrücken (3:0), der FCS aber auch in der MDCC-Arena (2:1).

Wir haben immer betont, dass wir in solchen Phasen überzeugt sein müssen. Osnabrücks Trainer Daniel Scherning

Absteiger gegen Aufsteiger: Osnabrück begrüßt BVB II

"Wir haben immer betont, dass wir in solchen Phasen dranbleiben und überzeugt sein müssen", sagte Osnabrücks Coach Daniel Scherning nach dem jüngsten 1:1 in Würzburg. Seine Elf tut sich derzeit gerade offensiv schwer (erst drei Treffer), nun trifft der VfL auf die Dortmunder Reserve, die bereits sieben Punkte gesammelt und acht Tore geschossen hat.

Kann er am Mittwoch wieder mitwirken? Duisburgs Moritz Stoppelkamp. imago images

MSV gegen Wehen: Stoppelkamp fraglich

Nach drei Auswärtsspielen hat der MSV Duisburg mit der Partie gegen Wehen Wiesbaden eine Aufgabe vor sich, "bei der ich denke, dass wir punkten müssen", sagt Trainer Pavel Dotchev. Offen ist noch, ob Kapitän Moritz Stoppelkamp nach Verletzungspause zurückkehren kann, Gegner Wiesbaden ist noch unbesiegt (2/2/0) und kommt mit Rückenwind.

Noch ohne Punkt: Wann platzt Havelses Knoten?

Als einziger Drittligist wartet der TSV Havelse noch auf den ersten Punkt. Nun nimmt der Aufsteiger den nächsten Anlauf gegen Türkgücü. Die Münchner sind als eines von nur vier Teams noch ungeschlagen (1/3/0), in der HDI-Arena zu Hannover peilen sie den zweiten Sieg an.

Würzburg in Freiburg - Bonmann ist "überzeugt"

Die Defensive ist recht stabil, doch in der Offensive hakt es noch: Das ist die Erkenntnis der ersten vier Spiele, in denen Würzburg sieglos geblieben ist. Wie die Reserve des SC Freiburg stehen die Kickers mit nur zwei Punkten da. Torwart Hendrik Bonmann sagt zwar: "Uns fehlt der kleine Brustlöser." Mit Blick auf das Freiburg-Spiel betont er aber auch: "Ich bin überzeugt davon, dass wir da gewinnen."