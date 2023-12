Abstauber gibt es sowohl im Amateur- als auch im Profifußball. Beim Abstauber steht der Stürmer zur richtigen Zeit am richtigen Ort und verwertet den Ball mit einem Treffer.

Was ist ein Abstauber?

Ein Abstauber oder ein "Abstaubtor" beschreibt eine Spielsituation, in der ein Ball aus kurzer Entfernung nach einem zweiten Versuch ins Tor geschossen wird. Mit dem Begriff "Abstauber" wird hier ein Spieler beschrieben, der in der Nähe des gegnerischen Tores auf einen Abpraller oder eine unklare Situation im Strafraum wartet, um schnell zu reagieren und ein Tor zu erzielen.

Mitunter kann der Begriff Abstauber auch eine abwertende Bezeichnung darstellen. Dann wird ein Spieler beschrieben, der vermeintlich weniger technische Fähigkeiten hat als seine Mitspieler, aber dennoch immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist und entsprechende Torchancen nutzt. Abstauber sind in der Regel Stürmer, aber können genauso gut auch Mittelfeldspieler oder Verteidiger sein.

Welche Chancen bietet ein Abstauber in der Mannschaft?

Der Abstauber nutzt den Raum und die Lücken in der Verteidigung des Gegners, um sich in eine geeignete Position vor dem Tor zu bringen. Daher weiß er immer genau, wo er stehen muss, um einen Pass von einem Mitspieler oder einen Abpraller zu empfangen und diesen ins Tor zu befördern. Auch sogenannte Strafraumstürmer sind prädestiniert für diese Funktion.

Welche Fähigkeiten benötigt ein Abstauber?

Ein Abstauber benötigt neben einer guten Wahrnehmung eine schnelle Reaktion sowie die Fähigkeit, gute Torchancen im Strafraum zu erkennen. Abstauber haben oftmals eine hohe Torquote, da sie effektiv Chancen ausnutzen.

Gleichzeitig sind sie weniger an der Ballkontrolle und dem Spiel im Mittelfeld beteiligt. In der Regel verfügen sie auch über eine sehr gute Schusstechnik. Der Trend ging jedoch in den letzten Jahren zu Offensivspielern, die sich vermehrt in das Aufbauspiel einbringen und etwas tiefer agieren. Immer seltener gibt es echte Strafraum-Stürmer, die nur für die Verwertung der Torchancen zuständig sind.