"Absolutes Vorbild": Stammtorhüter Bellot bleibt bei der BSG

Die BSG Chemie Leipzig hat den Vertrag mit Stammtorhüter Benjamin Bellot verlängert. Das gab der Regionalligist am Montag bekannt.

Bellots Vertrag bei der BSG wäre im Sommer ausgelaufen, Chemie ist es aber gelungen, den 31-Jährigen bis 2024 zu binden. "Es ist für die Entwicklung unseres Vereins entscheidend, dass wir unsere Leistungsträger langfristig halten können. Benny ist ein wichtiger Eckpfeiler unserer Planungen", freut sich Daniel Heinze, Mitglied der Sportlichen Leitung, in einer Vereinsmitteilung über die Vertragsverlängerung.

Bellot spielte in Leipzig bereits für den FC Sachsen, den VfB und RB. Nach elf Drittliga- und 13 Zweitliga-Spielen wechselte der gebürtige Leipziger 2017 nach Dänemark zu Bröndby IF. 2019 schloss er sich der BSG an. "Mit seiner Erfahrung, seiner Ruhe und seinem fußballerischen Können ist er ein wertvoller Rückhalt für uns. Durch seine mustergültige Einstellung ist er ein absolutes Vorbild", deutet Heinze die Bedeutung Bellots für die BSG an.

In bisher 62 Pflichtspielen für Chemie blieb Bellot 24 Mal ohne Gegentor, in dieser Spielzeit musste er derweil bereits 24 Mal hinter sich greifen. "In Leutzsch", so Bellot, "entsteht etwas. Die Frauen und Männer im Verein stecken unglaublich viel Herzblut in die tägliche Arbeit." Das ihm entgegengebrachte Vertrauen möchte der Schlussmann "noch einige Jahre durch Leistung auf dem Platz zurückgeben".