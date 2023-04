"Absolutes Vertrauen von beiden Seiten": Kroos kündigt Real-Verlängerung an

Nicht nur über das Weiterkommen in der Champions League dürfen sich die Fans von Real Madrid freuen. Die Vertragsverlängerung mit Mittelfeldstratege Toni Kroos ist offenbar nur noch Formsache, wie dieser bestätigt.

Bleibt über den Sommer hinaus in Madrid: Toni Kroos. IMAGO/Sebastian Frej

2:0 im Viertelfinal-Hinspiel, 2:0 im Viertelfinal-Rückspiel. Mit zwei souveränen Auftritten hat sich Real Madrid in der Runde der letzten Acht gegen den FC Chelsea durchgesetzt und kann mindestens zwei weitere Spiele zu seiner großen Königsklassen-Historie hinzufügen. Eine Erfolgsgeschichte, die der Titelverteidiger und Seriensieger der letzten Dekade (fünf Titel in den letzten zehn Jahren) auch dank der Fähigkeiten von Mittelfeld-Stratege Toni Kroos schreibt - und wohl allem Anschein nach auch über die Saison hinaus schreiben darf.

Wie der 33-jährige ehemalige Nationalspieler, der seit mittlerweile fast neun Jahre in der spanischen Hauptstadt unter Vertrag steht und von Trainer Carlos Ancelotti unlängst als Legende geadelt wurde, ließ nach dem Spiel am Dienstagabend durchblitzen, dass die Verlängerung seines zum Saisonende auslaufenden Vertrags reine Formsache ist.

Bislang hatte sich Kroos selbst nicht geäußert, nur Außenstehende oder auch Ancelotti hatten sich zu Kroos' Zukunft geäußert. "Manchmal reicht es ja, wenn man drumherum liest", ließ dieser bei "Prime Video" seine bevorstehende Verlängerung erahnen. "Es ist alles auf einem guten Weg", so Kroos weiter, ehe er erklärte: "Aber ich respektiere auch, was der Verein möchte, wie, wann, was, wo kommuniziert wird."

"Quatsch": Kroos hält nichts von taktischen Spielchen

Ist also bereits alles klar? Taktische Spielchen stecken jedenfalls nicht hinter der bislang fehlenden offiziellen Bestätigung: "Der Verein wusste von Anfang an, dass ich nicht mit irgendwelchem Quatsch anfange." Schließlich hatte er seit 1. Januar die Möglichkeiut gehabt, woanders zu unterschreiben: "Diesen Quatsch haben wir gar nicht erst angefangen, da ist ein großes Vertrauensverhältnis da."

Deshalb, schob Kroos mit einem Grinsen nach, "wird das dann höchstwahrscheinlich noch eine Zeit gehen". Einer Verlängerung von Kroos bei Real Madrid bis 2024 - und womöglich darüber hinaus - steht also nichts mehr im Wege, schließlich herrsche "absolutes Vertrauen von beiden Seiten" ineinander.