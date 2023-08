"Absolutes Privileg": Darmstadt 98 verlängert vorzeitig mit Lieberknecht

Kurz vor Pflichtspielstart hat der SV Darmstadt 98 den Vertrag mit Cheftrainer Torsten Lieberknecht (50) vorzeitig um zwei weitere Jahre verlängert.

Wie die Lilien am Dienstagabend bekanntgaben, wurde das noch bis 30. Juni 2025 laufende Arbeitspapier von Torsten Lieberknecht bis Sommer 2027 ausgedehnt. Ein klares Signal vor dem Pflichtspielauftakt im DFB-Pokal am nächsten Montag (18 Uhr, LIVE! bei kicker) beim FC 08 Homburg.

"Torsten leistet kontinuierlich hervorragende Arbeit und schafft es, die Mannschaft sowie jeden einzelnen Spieler weiterzuentwickeln", lobt Sportdirektor Carsten Wehlmann und fügt an: "Unser Team zeichnet sich unter seiner Führung durch hohe taktische Flexibilität, einen mutigen Spielstil und hohe Leidenschaft aus. Außerdem identifiziert er sich zu 100 Prozent mit dem Verein und der Stadt. Aufgrund unserer - unabhängig von sportlichen Ergebnissen - hohen Wertschätzung für Torsten und des großen Vertrauens in seine Arbeit ist es für uns nur folgerichtig, die Zusammenarbeit vorzeitig vertraglich auszudehnen."

Lieberknecht ist seit Sommer 2021 in Darmstadt im Amt, direkt in seiner ersten Saison führte er die Lilien auf Rang vier. In der vergangenen Spielzeit folgte die vorläufige Krönung: Zwischen Juli 2022 und März 2023 blieb Lieberknecht mit dem SVD in 21 Ligaspielen ungeschlagen - und stieg am Ende der Saison als Vizemeister in die Bundesliga auf.

"Für mich ist es ein absolutes Privileg, aber auch eine große Verpflichtung, diesen Verein trainieren zu dürfen", gesteht Lieberknecht: "Die tägliche Arbeit mit allen Personen im Klub macht mir enorm viel Spaß und ich bin dankbar für das Vertrauen, das mir die Verantwortlichen entgegenbringen. Ich spüre in mir eine große Verbundenheit zu dem Verein, der Stadt und den Fans. Deswegen freue ich mich sehr, dass der gemeinsame Weg fortgesetzt wird."

Fritsch sieht "absolute Überzeugung hinsichtlich der gemeinsamen Zukunft"

Präsident Rüdiger Fritsch sieht in der Vertragsverlängerung "ein klares Zeichen für Kontinuität auf der sportlichen Führungsebene. Zudem ist es ein Ausdruck unseres enormen Respekts für das bereits Geleistete, steht gleichzeitig aber auch für unsere absolute Überzeugung hinsichtlich der gemeinsamen Zukunft mit Torsten." Das Abenteuer Bundesliga startet für Darmstadt am 20. August (17.30 Uhr) - mit einem sicherlich stimmungsvollen Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt.