"Absoluter Wunschspieler": Braunschweig holt Bell Bell

Leon Bell Bell verlässt den 1. FC Magdeburg nach fünf Jahren und schließt sich Ligakonkurrent Eintracht Braunschweig an, wo er einen Zweijahresvertrag erhält.

Benjamin Kessel ist froh, dass Bell Bell, dessen Vertrag in Magdeburg ausläuft und der deshalb ablösefrei zu den Niedersachsen kommt, dem Ruf der Eintracht gefolgt ist und bezeichnet ihn als "absoluten Wunschspieler für die linke Seite".

Wir haben uns für Leon entschieden, da er viel Dynamik, Offensivdrang sowie Qualitäten im Ballbesitz mitbringt und uns darüber hinaus auch mehr Variabilität gibt. Benjamin Kessel

Der Sportdirektor ist von den Qualitäten des 27-Jährigen überzeugt: "Er ist in Magdeburg in den vergangenen Jahren zu einem absoluten Stammspieler gereift und hat seine Qualitäten auch in der 2. Bundesliga konstant unter Beweis gestellt. Wir haben uns für Leon entschieden, da er viel Dynamik, Offensivdrang sowie Qualitäten im Ballbesitz mitbringt und uns darüber hinaus auch mehr Variabilität gibt", wird der Ex-Profi auf der vereinseigenen Website zitiert.

Bell Bell schafft den Durchbruch in Magdeburg

Bell Bell wurde beim SV Darmstadt ausgebildet, 2011 wechselte der gebürtige Hanauer zur zweiten Mannschaft des 1. FC Kaiserslautern, ehe es nach sechs Jahren über die Stationen FSV Frankfurt und 1. FSV Mainz 05 II nach Magdeburg ging. Bei FCM gelang Bell Bell der Durchbruch, insgesamt in 131 Pflichtspielen kam er für die Sachsen-Anhalter zum Einsatz.

Der Defensivspieler, der bis Sommer 2026 unterschrieben hat, freut sich auf seine neue Herausforderung: "Ich hatte mit den Verantwortlichen gute Gespräche, die mich sehr überzeugt haben. Ich hoffe, dass wir die Saison gut gestalten können und wir erfolgreich sein werden", blickt Bell Bell hoffnungsfroh in die Zukunft.