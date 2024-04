"Absoluter Vollprofi": Homburg verlängert mit Top-Scorer Mendler

Markus Mendler wird auch in der kommenden Saison das Trikot des FC Homburg tragen. Der Routinier und Leistungsträger hat seinen Vertrag bei den Grün-Weißen bis mindestens 2025 verlängert.

Der FC Homburg befindet sich aktuell mitten in der Kaderplanung für die kommende Spielzeit. Wie der Tabellensechste der Regionalliga Südwest am Freitagnachmittag verkündete, hat mit Markus Mendler ein absoluter Leistungsträger seinen Vertrag bei den Grün-Weißen bis 2025 verlängert.

Mendler steht seit Sommer 2021 beim FCH unter Vertrag, nachdem er zuvor fünf Jahre für den 1. FC Saarbrücken auflief und dort sogar den Aufstieg in die 3. Liga erreichte. Weitere Stationen seiner Karriere waren unter anderem der 1. FC Nürnberg, der SV Sandhausen und die Stuttgarter Kickers in der 1. und 2. Bundesliga sowie in der 3. Liga. Insgesamt kommt der Offensivspieler in seiner Karriere auf 73 Profi-Einsätze, 16 davon im Oberhaus.

Top-Scorer will mit Homburg aufsteigen

Für Homburg absolvierte der gebürtige Memminger bislang 106 Pflichtspiele, erzielte dabei insgesamt 40 Tore und legte 44 weitere Treffer vor. Auch in dieser Saison gehört der 31-Jährige zu den Dauerbrennern im Team von Danny Schwarz, stand er wettbewerbsübergreifend in 29 Pflichtspielen auf dem Platz und glänzte dabei mit 33 Torbeteiligungen (zwölf Tore, 21 Assists).

"Ich freue mich sehr, dass mit Markus unserem Team ein absoluter Leistungsträger erhalten bleibt. Er ist ein absoluter Vollprofi, der auf und neben dem Platz eine wichtige Rolle einnimmt. Markus hat in diesem Jahr gezeigt, wie wertvoll er für unser Offensivspiel ist", so Cheftrainer Danny Schwarz über die Vertragsverlängerung des 31-Jährigen.

"Ich bin sehr froh, dass wir meinen Vertrag verlängert haben. Denn mein Weg in Homburg ist noch nicht zu Ende. Wir haben mit dem Aufstieg weiterhin ein gemeinsames Ziel. Ich freue mich nun auf die nächste Saison in grün-weiß", zeigt sich Mendler ehrgeizig.