"Absoluter Teamplayer": Wiesbaden verpflichtet Heußer

Robin Heußer verlässt den Regionalligisten SSV Ulm 1846 und schließt sich Wehen Wiesbaden an. Der Mittelfeldspieler erhält einen Zweijahresvertrag.

Nach dem knappen Scheitern im Aufstiegsrennen mit Ulm in der Regionalliga Südwest, folgt für Heußer nun der persönliche Aufstieg: Ab der kommenden Saison wird der ehemalige Nürnberger Jugendspieler seine Schuhe für den SV Wehen Wiesbaden schnüren. In seiner bisherigen Karriere spielte Heußer in der Regionalliga für die Zweitvertretung des Club und den SSV. In 141 Partien schoss er neun Tore und bereitete 23 weitere vor.

"SVWW ist ein sehr ambitionierter Verein"

"Er ist sowohl auf als auch neben dem Platz ein absoluter Teamplayer, und wir sind davon überzeugt, dass er großes Entwicklungspotenzial besitzt", so Wiesbadens Sportlicher Leiter Paul Fernie in der Pressemitteilung. Er beschreibt seinen Neuzugang als einen "dynamischen Mittelfeldspieler", der das Spiel des SVWW "kreativ erweitern" kann.

"Der SVWW ist ein sehr ambitionierter Verein, und ich bin sehr froh, dass ich hier den nächsten Schritt in meiner Entwicklung gehen kann", wird Heußer auf der vereinseigenen Website zitiert, "ich freue mich riesig auf die neue Herausforderung in einer höheren Liga und habe richtig Bock."

Nachdem U 19-Talent Dominik einen Profivertrag erhalten hat und Stürmer Suheyel Najar verpflichtet wurde, ist Heußer die dritte Verstärkung im Kader der Hessen.