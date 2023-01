"Absoluter Pionier": Neuer reagiert auf Tapalovic-Aus

Der FC Bayern München hat sich von Torwarttrainer Toni Tapalovic getrennt. Der 42-Jährige ist ein enger Vertrauter von Manuel Neuer, der sich am Abend nun zu Tapalovics Entlassung äußerte.

Für den derzeit verletzten Neuer (Unterschenkelbruch) bedeutet der Abgang von Tapalovic auch eine Zäsur, verlässt doch einer seiner engsten Vertrauten, ein Freund, den Klub. Der 36-Jährige betonte in der Vergangenheit immer wieder, welche Bedeutung Tapalovic für seine Entwicklung als Torhüter gehabt hat. So ist dann auch Neuers Statement, das er am Montagabend gab, zu lesen.

"Lieber Toni, heute endet eine Ära beim FC Bayern München. Mit dir verlässt nach 11,5 Jahren nicht nur ein absoluter Pionier des modernen Torwartspiels, sondern vor allem auch ein großartiger Mensch den Klub", schrieb der aktuell verletzte Neuer via Instagram und ergänzte: "Jeder, nicht nur in München, weiß, dass all diese Erfolge ohne dich niemals möglich gewesen wären! Nicht zuletzt hast du auch mich und mein Torwartspiel geprägt und auf ein neues Level gehoben. Ich werde dich vermissen!"

Tapalovic und Neuer lernten sich noch auf Schalke kennen - und freundeten sich an. 2011 wechselte Neuer zum FC Bayern und brachte den zu dem damaligen Zeitpunkt unerfahrenen Tapalovic, der selbst als Spieler nie höher als Regionalliga gespielt hat, gleich mit; der hatte aber zuvor den damaligen FCB-Trainer Jupp Heynckes von seiner Philosophie überzeugt. Es folgten viele erfolgreiche Jahre, in der Neuer zum absoluten Weltklasse-Keeper reifte und mit den Bayern Titel über Titel gewann.

Neue Rolle unter Nagelsmann

Tapalovic ist einer, der auf persönliche Bindungen baut und jemand, der das moderne Torwartspiel fördert, also genau das, was Neuer so auszeichnet. Und der wurde nicht müde, den Stellenwert seines Vertrauten immer wieder hervorzuheben. So legte der fünfmalige Welt-Torhüter im vergangenen Jahr vor seiner Vertragsverlängerung großen Wert darauf, dass die Partnerschaft mit Tapalovic in jedem Fall fortgesetzt werden sollte.

Jeder in München weiß, dass all diese Erfolge ohne dich niemals möglich gewesen wären! Manuel Neuer über Toni Tapalovic

Doch das hatte sich schon abgezeichnet, dass Tapalovics Rolle unter Julian Nagelsmann eine andere sein würde, als sie es unter dessen Vorgänger Hansi Flick war. Unter Flick war der gebürtige Gelsenkirchener mit kroatischen Wurzeln zum Assistenten befördert worden, unter Nagelsmann wurde er dann wieder als Torwarttrainer geführt.

Kritik wurde lauter

In dieser Funktion geriet er zuletzt auch in die Kritik, so hatte sich der seit Sommer 2021 von München an Monaco ausgeliehene Alexander Nübel im "Aktuellen Sportstudio" darüber beklagt, dass es so gut wie keinen Austausch mit dem Torwarttrainer gegeben habe. Auch wenn Sportvorstand Hasan Salihamidzic daraufhin "interne Gespräche" angekündigt hatte, war dies nicht ausschlaggebend für das Aus von Tapalovic an der Säbener Straße.

Dies seien "Differenzen über die Art und Weise der Zusammenarbeit", hieß es in der offiziellen Klubmitteilung. Auf eine neue Art und Weise der Zusammenarbeit wird sich nun auch Neuer einstellen müssen - ohne seinen Trauzeugen.