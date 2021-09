"Absoluter Mentalitätsspieler" Löhmannsröben verstärkt den HFC

Der Hallesche FC hat Jan Löhmannsröben unter Vertrag genommen. Der 30-Jährige verleiht dem Mittelfeld der Saalestädter jede Menge Erfahrung.

Zurück in der 3. Liga: Jan Löhmannsröben. picture alliance / Fotostand

Nach seiner Vertragsauflösung beim FC Hansa Rostock kurz vor Ende der Transferperiode war Löhmannsröben zuletzt vereinslos gewesen. Nun ist er zurück in der 3. Liga und verstärkt den Halleschen FC, der aktuell und zumeist langfristig auf sieben Spieler verzichten muss. Löhmannsröbens Vertrag beim neuen Arbeitgeber läuft bis Sommer 2022, er erhält die Rückennummer 2.

Soforthilfe nach Samson-Ausfall

"Da uns mit dem Ausfall von Louis Samson nunmehr fünf Defensivspieler auf absehbare Zeit nicht zur Verfügung stehen, wäre es verantwortungslos gegenüber der Mannschaft gewesen, einen Profi mit der Qualität eines Jan Löhmannsröben nicht zu verpflichten", wird Sportdirektor Ralf Minge auf der Klub-Website zitiert. "Er kann sowohl in der Abwehr als auch im defensiven Mittelfeld eingesetzt werden, ist ein absoluter Mentalitätsspieler und hat bereits mehrfach nachgewiesen, dass er erfolgsorientiert mit Druck umgehen kann."

Sechste Station in Liga drei

Der HFC ist bereits die sechste Station für Lohmannsröben in der dritthöchsten deutschen Profiliga. Zuvor spielte der zweikampfstarke Mittelfeldakteur für Magdeburg, Jena, Kaiserslautern, Münster und Rostock. Mit dem FC Hansa schaffte er in der Vorsaison den Aufstieg in die 2. Liga.

Insgesamt kann Löhmannsröben auf 175 Drittliga-Einsätze verweisen, wobei ihm sieben Tore und zwölf Assists gelangen.