"Absoluter Kracher": Tiffert erklärt das CFC-Rezept für Lok

Nach dem enttäuschenden Remis in Berlin steht für den 1. FC Lok Leipzig das sächsische Traditionsduell mit dem Chemnitzer FC an. Auch der CFC geht mit einer Enttäuschung in das Nachholspiel.

Blickt zuversichtlich auf das Spiel bei Lok Leipzig: CFC-Trainer Christian Tiffert. IMAGO/Picture Point