"Absoluter Glücksfall": Füchse verlängern langfristig mit Darj

Die Füchse Berlin arbeiten an der Mannschaft der Zukunft. Eine feste Rolle darin spielen darf weiterhin Max Darj. Der auslaufende Vertrag mit dem schwedischen Nationalspieler wurde vorzeitig verlängert.

Wie der Hauptstadtklub am frühen Donnerstagnachmittag mitteilte, unterzeichnete Darj einen neuen Zweijahresvertrag bis 30. Juni 2026. "Max Darj ist ein extrem wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft", wird Vorstand Sport Stefan Kretzschmar zitiert: "Seine Professionalität und Arbeitsmoral sind beispielhaft. Für uns ist er ein absoluter Glücksfall, weil er menschlich absolut top ist und viel dazu beiträgt, dass die Teamchemie von Jahr zu Jahr besser wird. Zudem ist er ein Anführer wie er im Buche steht."

Der 32-Jährige war zur Saison 2022/23 vom Bergischen HC nach Berlin gewechselt - und konnte mit den Füchsen gleich im ersten Jahr die European League gewinnen. Der Kreisläufer verstärkt nicht nur als Abwehrspezialist den Mittelblock der Berliner, sondern setzt auch im Angriff wichtige Akzente. In der Spielzeit 2022/23 erzielte der Schwede 37 Treffer in der Liga, in der laufenden Saison ließ er zehn weitere folgen. Aufgrund einer Fußverletzung musste Darj zuletzt einige Wochen aussetzen und konnte mit einem Kurzeinsatz bei der ersten Liganiederlage in Kiel (26:30) sein Comeback feiern.

"Wir freuen uns, einen weiteren Führungsspieler langfristig an uns zu binden, ein Spieler, der über Vorbild führt", lobt Geschäftsführer und kicker-Kolumnist Bob Hanning: "Jeder in der Halle kann sich Woche für Woche von ihm und seiner Einstellung inspirieren lassen." Das sieht der Berliner Cheftrainer ganz ähnlich. "Ich finde es überragend, dass wir Max Darj noch zwei weitere Jahre bei den Füchsen Berlin spielen sehen", erklärt Jaron Siewert: "Dieses Jahr ist er so richtig angekommen, zeigt besonders in der Abwehr seine Qualitäten und Stärken. Dazu kommt seine Emotionalität auf dem Feld. Er ist ein sehr angenehmer Charakter, den man gerne in seinem Team hat."

Auch Darj brauchte nach eigener Aussage nicht lange, um eine Entscheidung über die Weiterbeschäftigung in der Hauptstadt zu treffen. "Ich fühle mich hier in Berlin sehr wohl", so der Rechtshänder: "Ich finde, wir haben eine wirkliche spannende Mannschaft, mit der wir erfolgreich sein können. Ich bin hungrig auf mehr und möchte mich sowie das Team noch weiterentwickeln."

In dieser Saison gehören die Füchse zu den großen Titelkandidaten - mit 21:3 Zählern stehen die Berliner aktuell punktgleich mit Spitzenreiter Magdeburg auf Rang zwei.