"Absoluter Führungsspieler": Adler holen Ennis

Wie die Adler Mannheim am Samstag mitteilten, hat der aktuelle Tabellenzweite mit der Verpflichtung von Stürmer Tyler Ennis auf seine Verletzungssorgen reagiert.

Weil den Mannheimern aktuell mit Stefan Loibl, Ryan MacInnis und Jordan Szwarz drei Stürmer fehlen, haben sie auf dem Transfermartkt noch einmal zugeschlagen. Der 34-jährige Ennis, der sich in der Schweiz bei Servette Genf fit gehalten hat, unterzeichnete einen Vertrag bis zum Ende dieser Saison.

"Nach den teils langfristigen Ausfällen im Offensivbereich mussten wir handeln. Tyler ist sehr erfahren, ein absoluter Führungsspieler", sagte Sportmanager Jan-Axel Alavaara über den Kanadier. "Er verfügt über ein hohes Maß an Spielintelligenz, weiß seine Mitspieler in Szene zu setzen und ist zudem noch selbst torgefährlich."

Über 700 Einsätze in der NHL

Ennis absolvierte in der nordamerikanischen Profiliga NHL insgesamt 724 Spiele für Buffalo, Minnesota, Toronto, Ottawa und Edmonton. Dabei erzielte er 148 Tore und sammelte 210 Assists.

Ennis soll am Sonntag in Mannheim eintreffen und nach den medizinischen Untersuchungen am Dienstagvormittag erstmals bei seinem neuen Verein trainieren und könnte am Donnerstag, den 26. Oktober, im Auswärtsspiel in Iserlohn mit der Rückennummer 63 sein Debüt für Mannheim feiern. Die Adler sind aktuell Zweiter in der DEL-Tabelle.