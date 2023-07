"Absolute Wunschlösung": Oostendorp übernimmt in Nürnberg

Nach dem Aufstieg in die Bundesliga hat der 1. FC Nürnberg seinen Trainer für die kommende Spielzeit gefunden. Thomas Oostendorp wechselt aus dem Juniorinnenbereich des niederländischen Verbands zum Club.

Nachdem er den 1. FC Nürnberg als Trainer und Sportlicher Leiter in Personalunion in die Frauen-Bundesliga geführt hatte, befand sich der Club in den vergangenen Wochen auf der Suche nach einem Nachfolger für Osman Cankaya, der sich künftig nurmehr auf die Aufgaben als Sportlicher Leiter konzentrieren wird. Am Sonntag stellten die Mittelfranken mit Thomas Oostendorp ihren neuen Cheftrainer vor.

Über die Laufzeit des Vertrags mit dem 30-jährigen Niederländer machte der Club keine Angaben, in einer Pressemitteilung zeigte sich Cankaya mit seiner Nachfolgelösung hochzufrieden: "Mit Thomas bekommen wir unsere absolute Wunschlösung. Wir beobachten seinen Werdegang schon eine ganze Zeit und waren sehr beeindruckt von seiner Herangehensweise."

Oostendorp bringt langjährige Trainererfahrung und einen "Master of Science" mit

Oostendorp sammelte in seinem Heimatland in den Jugendabteilungen von Excelsior Rotterdam und AZ Alkmaar erste Trainererfahrungen, ehe er sich im Jahr 2020 dem niederländischen Verband KNVB anschloss. Dort betreute der 30-Jährige die U-17-Juniorinnen als Chefcoach und war zudem als Co-Trainer bei den U-23-Frauen tätig. Der UEFA-A+-Lizenzinhaber, der auch einen "Master of Science" in Kommunikationswissenschaften hat, arbeitete zudem bereits als Gegneranalyst für das A-Nationalteam der Niederlande bei den olympischen Spielen in Tokio.

Der 30-Jährige verfolgt bei seiner ersten Trainerstation in Deutschland ein klares Ziel: "Der Club möchte attraktiven Fußball spielen, was mir sehr gut gefällt. Ich glaube im Fußball ist die Kombination aus der Bereitschaft, hart zu arbeiten, einem attraktiven Spielstil und natürlich dem Willen, Punkte zu gewinnen, essenziell, um erfolgreich zu sein." Am 18. Juli starten die Club-Frauen in die Vorbereitung auf die anstehende Bundesligasaison.

Zudem wird Jason Altmann dem Niederländer als Co-Trainer zur Seite stehen, der 23-Jährige arbeitete bereits seit 2020 im Nachwuchsleistungszentrum der Nürnberger.